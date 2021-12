DOURADOS| Prefeitura envia projeto que reajusta salário dos servidores em 20% nos próximos quatro anos

Câmara Municipal recebeu o Projeto de Lei Complementar n° 037/2021, que propõe o reajuste salarial dos servidores em 5% no próximo ano

Prefeito Alan Guedes

O Prefeito Alan Guedes encaminhou nesta segunda-feira (13), para a Câmara Municipal o Projeto de Lei Complementar n° 037/2021, que propõe o reajuste salarial dos servidores em 5% no próximo ano. O projeto está sendo discutido hoje e é a primeira parte da proposta, que visa reajustar o salário dos servidores em 20% nos próximos quatro anos.





“A proposta é um reconhecimento aos nossos servidores e foi elaborada pelas nossas secretarias de administração e fazenda por meio de levantamentos, muitos estudos e planejamento, levando em consideração a capacidade de arrecadação do município, as obrigações financeiras e especialmente as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal”, afirma o Prefeito Alan Guedes.





Aprovado, o reajuste passará a ser aplicado a partir do dia 1º de abril de 2022, a todos os servidores da administração direta e indireta do município.





ASSECOM