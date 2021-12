Senador Nelsinho Trad acompanha o lançamento da pedra fundamental da ponte da Rota Bioceânica

Cerimônia ocorreu, nesta manhã, às margens do Rio Paraguai, em Carmelo Peralta

O senador Nelsinho Trad (PSD), entusiasta do Projeto da Rota Bioceânica, participou nesta manhã do lançamento da pedra fundamental da obra de implantação da ponte internacional sobre o Rio Paraguai, entre Porto Murtinho e a cidade paraguaia de Carmelo Peralta. “É a realização de um sonho, essa é a principal obra da Rota Bioceânica, que vai integrar, por rodovia, o comércio, a cultura e o turismo de quatro países: Brasil, Paraguai, Argentina e Chile”, destacou o senador Nelsinho Trad.





A solenidade, com as ordens de serviços das obras, ocorreu às 11h30 no horário do Paraguai, com a presença do presidente do país, Mario Abdo Benítez, do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra, e dos secretários de Estado Eduardo Riedel, Eduardo Rocha, Jaime Verruck e Antônio Carlos Videira. O presidente Jair Bolsonaro também participaria do evento, numa tenda instalada às margens do Rio Paraguai, em Carmelo Peralta e a meia hora de barco de Murtinho, mas o mau tempo o impediu de chegar até o local.





Durante a cerimônia, o presidente do Paraguai recebeu o título de cidadão sul-mato-grossense e, em seu discurso, destacou a importância da Rota Bioceânica. “É a maior integração estratégica”, disse Mário Benítez.





A ponte bioceânica será construída no km 1.000 da Hidrovia do Paraguai, com comprimento de 680 metros, duas pistas de rolagem (12,5 metros de largura, e duas passagens nas laterais, com 2,5 metros cada uma, para o trânsito de pedestres e ciclistas). Ela ficará a aproximadamente a quatro quilômetros do centro urbano de Porto Murtinho. A obra custará 102,6 milhões de dólares (R$ 576 milhões), com recursos da Itaipu Binacional. “Fazemos parte deste projeto e o defendemos, porque vai encurtar distâncias e atender o nosso país, o Paraguai, a Argentina e o Chile”, destacou o senador Nelsinho Trad.









