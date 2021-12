TRÊS LAGOAS| Guerreiro assina ordem de serviço para reforma de 10 escolas e CEIs do Município

O Prefeito Angelo Guerreiro assinou na manhã desta quarta-feira (22) a ordem de serviço para a execução de reforma geral em 10 escolas e centros de educação infantil do município. O investimento orçado para a execução das obras é de R$2,4 milhões.





As unidades que passaram por algum tipo de reforma serão as escolas Odeir Antônio da Silva; Parque São Carlos; Júlio Colinos; Joaquim Marques; General Nelson, Marlene de Noronha, já os centros de educação infantil que vão passar por reparos são o Nossa Senhora Aparecida, Interlagos, Novo Alvorada e Clementina Carrato.





Durante a cerimônia de assinatura das ordens de serviço, Guerreiro falou sobre a importância de realizar a manutenção nas escolas, para que as necessidades sejam sanadas e os alunos estudem em um ambiente agradável.





O presidente da Câmara dos Vereadores, Cassiano Maia, lembrou que no início da gestão Guerreiro as escolas estavam sucateadas e com muita dedicação e panejamento foi possível transformar as unidades.





A Secretária de Educação, Ângela Brito, disse que a estrutura dos prédios favorece a educação dos alunos que já estão despontando e competindo a nível estadual e nacional.





Para finalizar, Guerreiro reforçou que a responsabilidade pelo zelo das unidades e ensino das crianças é de cada funcionário das unidades, que devem agir como fiscais, pontuar possíveis irregularidades e garantir que erros não sejam cometidos.





ASSECOM