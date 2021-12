Deputado Herculano destaca ações no esporte em Rio Verde e Nova Andradina

Deputado apresentou duas moções de congratulação a campeonatos das cidades

O futebol e o futsal sul-mato-grossense foram destacados nesta terça-feira (7) em Moções de Congratulação apresentadas pelo deputado Herculano Borges (Solidariedade), em sessão plenária na Assembleia Legislativa.





A primeira fala congratula o campeonato Liga Total 40º Graus, ocorrido na cidade de Rio Verde no dia 10 de novembro. “Movimentou a cidade, com equipes da região, valorizou nosso esporte, especialmente o futsal. O destaque é para que os organizadores e à Prefeitura para que pudessem receber essa moção pela valorização do esporte em Rio Verde e que movimentou toda a Região Norte. Parabéns e que continuem esse trabalho em favor pelo nosso Esporte”, disse Herculano.





A outra moção foi destinada para a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Nova Andradina, pela Copa Cidade Sorriso de Futebol de Base, ocorrida de 13 a 15 de novembro. “Essa foi a segunda edição, que reuniu vários atletas do estado e oportunizou que representantes que grandes clubes, os famosos ‘olheiros’ pudessem observar nossos talentos e oportunizar para seguir o caminho do futebol profissional. Obrigada por incentivar nosso esporte, em especial o futebol”, destacou. O deputado ainda apresentou uma Moção de Pesar. Todos os documentos podem ser conferidos pelo Sistema Legislativo clicando aqui





Por: Fernanda Kintschner