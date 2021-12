Três cidades do Conesul recebem quase meio milhão de reais em emendas de Lidio Lopes

Neste fim de semana o deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) esteve cumprindo agenda no interior entregando emendas parlamentares nos municípios de Eldorado, Iguatemi e Tacuru.





Eldorado e Iguatemi contam agora com a Sala Lilás que foi instalada e equipada com recursos da emenda do deputado Lidio Lopes. A Sala Lilás é um projeto que visa acolher mulheres vítimas de violência em um local adequado, com profissionais qualificados, psicólogos, policiais mulheres e receber também crianças vítimas de violência, na sala colorida, com TV e brinquedos, o que torna o atendimento mais humano.





Seguindo com as emendas, em Iguatemi Lidio Lopes esteve na Creche Lenira Nogueira Lopes para realizar a entrega de equipamentos, entre eles aparelhos de ar condicionado, TV, fogão, geladeiras, freezer, máquina lavadora e parque infantil, visando a melhoria do atendimento das 55 crianças da entidade. Ainda em Iguatemi, sua cidade natal, o deputado Lidio Lopes entregou uma emenda de R$ 40 mil que permitiu a compra de 10 notebooks para escola municipal Tancredo Neves que conta com 500 alunos.





Encerrando a agenda no interior, Tacuru recebeu do deputado Lidio Lopes a emenda denominada fundo a fundo, no valor de R$ 200 mil destinada exclusivamente para ações e serviços públicos de saúde, contribuindo para a aquisição de insumos, equipamentos e melhorias no atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). “Este foi um dos compromissos que fiz com o prefeito Rogério Torquetti e toda a população de Tacuru. Fico muito feliz em poder ver os recursos chegando efetivamente nos municípios para melhor atender as demandas, principalmente na área da saúde", destaca o deputado.

ASSECOM