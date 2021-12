Deputado Felipe Orro pede apoio da bancada federal de MS para aprovação do piso salarial da enfermagem

deputado estadual Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro encaminhou expediente nesta quinta-feira (02), à bancada federal de Mato Grosso do Sul em Brasília-DF, solicitando o apoio dos parlamentares para a aprovação do Projeto de Lei nº 2564/2020, de autoria do Senador Fabiano Contarato (REDE-ES), que regulamenta o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira, na Lei 7.498 de 1986.





Felipe ressalta a necessidade de atender aos apelos dos profissionais da enfermagem, que buscam o apoio dos parlamentares de Mato Grosso do Sul em Brasília para aprovação do Projeto.





"A pandemia da Covid-19, pela qual ainda passamos, demonstrou o quão essenciais são os profissionais da saúde, principalmente aqueles que fazem parte da linha de frente desse combate, que merecem a devida valorização do seu trabalho, assim como a regulamentação do piso salarial e da jornada de trabalho constituídos, cessando a diferenciação, muitas vezes desumanas entre o trabalho e o pagamento para a classe, praticados em todo País", destaca o deputado.





O PL 2564/2020 foi aprovado no Senado, na última semana, com a emenda deliberada pela Senadora Eliziane Gama, que estabelece os seguintes valores para o piso salarial: R$ 4.750,00 (para Enfermeiros); R$ 3.325,00 (para Técnicos de Enfermagem); e R$ 2.375,00 (para Auxiliares de Enfermagem e Parteiras).





O projeto aprovado não foi vinculado à jornada de trabalho de 30 horas semanais. Agora, a matéria aguarda apreciação na Câmara dos Deputados.





ASSECOM