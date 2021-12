Deputado Evander Vendramini pede placas de sinalização de travessia de animais silvestres no Parque dos Poderes

deputado estadual Evander Vendramini (Progressitas)

Na sessão legislativa desta quinta-feira, 2, o deputado estadual Evander Vendramini (Progressitas) apresentou indicação à Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) solicitando, em caráter prioritário, a reinstalação das placas de sinalização aos motoristas, alertando sobre a travessia de animais silvestres nos locais de maior incidência de atropelamento no município de Campo Grande.





Em sua justificativa, o parlamentar chama a atenção às novas ocorrências de atropelamentos de animais silvestres na região do Parque dos Poderes, sobretudo nas avenidas Desembargador José Nunes da Cunha, Avenida Mato Grosso com a Avenida do Poeta e Rua Desembargador Leão Neto do Carmo. “O objetivo da minha reivindicação é informar e educar os motoristas sobre os animais que por lá circulam e propiciar maior segurança às pessoas, além de promover a sustentabilidade da cidade e o respeito no trânsito”, afirmou Evander.





O parlamentar lembra que as vias do Parque dos Poderes estão passando por obras de reforma e revitalização, o que motivou a retirada das placas de alerta que havia ao longo do trecho. “No entanto, o grande fluxo de veículos automotores já retornou, e, infelizmente, os flagrantes de atropelamentos de animais silvestres também. Devemos ter em conta que atropelar animais gera impacto socioambiental negativo e como, muitas vezes, os animais mortos ficam na pista de rolagem por dias causando transtorno ao tráfego e aumentando os riscos de acidentes entre veículos”, argumentou.









Por: Adriana Viana