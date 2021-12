TRÊS LAGOAS| Diretoria de Cultura dá largada na Programação especial de fim de ano com o Recital dos alunos de música– Edição 2021, na terça-feira (07)

Foi dada a largada para a programação especial de fim de ano da Diretoria de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) de Três Lagoas. As festividades iniciam na terça-feira (07), e a primeira atração será o Recital, apresentado pelos alunos dos cursos de música.





Aberto para toda a comunidade, o evento da Prefeitura de Três Lagoas será no Anfiteatro da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) – Campus II, a partir das 19 horas.





As apresentações serão estreladas pelos alunos das turmas de violino, viola d' arco, violoncelo, contrabaixo acústico, acordeon, violão, canto coral, berrante e teclado. O objetivo é apresentar o resultado de todo trabalho realizado durante este ano.





O professor e maestro do Núcleo de Música, Francis David Vidal, explica que este ano foi preciso fazer uma adequação por parte dos professores e alunos. “Por conta da pandemia as aulas ficaram suspensas no primeiro semestre e realizadas só no formato online, depois voltamos no formato híbrido e só agora retornamos às atividades normais. Porém, intensificamos os preparativos para apresentar um belo espetáculo para todos”, conclui o mestre.





A secretária de Educação e Cultura, Ângela Brito, ressaltou que este é o primeiro evento de fim de ano que marca o encerramento das atividades com o que foi aprendido nas aulas remotas e em sala de aula em 2021.





