CAPITAL| Nas Moreninhas, Carlão presidente primeira sessão comunitária da atual legislatura

Nesta quarta-feira (08) a Câmara Municipal deixou o prédio oficial na Rua Ricardo Brandão e foi ao bairro Moreninhas 4 para encontrar com o cidadão campo-grandense. A Sessão Comunitária está sendo realizada na Escola Municipal José Mauro Messias da Silva, na Moreninhas 4, todo complexo das Moreninhas completa 40 anos.





"Estou feliz e emocionado pela retomada das sessões comunitárias, depois de cinco anos, o Poder Legislativo Municipal volta aos bairros, para os braços da população. Aqui é o nosso lugar! Ouvindo as reivindicações do povo. Desde que assumi a presidência da Casa de Leis, estava ansioso para essa retomada, mas a pandemia só permitiu que voltássemos agora. Em 2022 estaremos pelo menos duas vezes por mês nos bairros com as sessões comunitárias", disse o presidente.





Diferentemente da sessão ordinária, na qual os vereadores apresentam projetos, discutem a aplicabilidade e votam leis para Campo Grande, a Sessão Comunitária tem como principal objetivo estreitar os laços entre a população e o poder legislativo.





“Todas as solicitações que surgiram, vamos encaminhar uma indicação única, assinada por todos os vereadores, ao prefeito e aos órgãos competentes. As reivindicações serão anotadas. Estamos aqui para ouvir a população”, completou Carlão.





A iniciativa, que estava parada por conta da pandemia do novo coronavírus, espera levantar propostas, ideias e descobrir o que precisa de mais atenção dos vereadores municipais em cada bairro da Capital.





O diretor da Escola Municipal José Mauro Messias da Silva, Daniel Avalo Aguero, agradeceu a presença dos vereadores. “É um projeto importante, trazendo a Câmara para perto da comunidade. É muito importante isso tudo. Estamos aqui por um só objetivo: o desenvolvimento dessa grande região, praticamente uma cidade, que é a Moreninha. Agradeço e friso que é um privilégio receber todos. Estamos sempre com as portas abertas”, disse.

Por: Janaina Gaspar