ENTREVISTA - Por Alessandra Paim*| Música & Entretenimento: Toca Raul!!

Banda Moscas de Bar mantém o estilo musical há 28 anos no MS

A banda sul-mato-grossense Moscas de Bar leva o melhor do rock dos anos 50 a 80, tocando principalmente músicas de um dos grandes músicos do cenário do rock nacional, Raul Seixas. A banda além de tocar Raul tocam com maestria os ícones do Rock: Beatles, Chuck Berry, Elvis, etc. A banda já se apresentou em vários lugares, cidades do interior e também nos principais festivais do Estado como Festival de Inverno de Bonito. Participaram de ações solidárias, realizadas no Bar Fly com apresentações de bandas de rock de Campo Grande. Para o vocalista Sergio Oreu, mais conhecido como “cabelo” o intuito da banda sempre foi ser a “banda de bar”, sem intenção de ter composições próprias, a banda foca em tocar o melhor do bom e velho rock, trazendo alegrias para os amantes do estilo. A Página Expressando com Alessandra Paim entrevistou o vocalista da banda Moscas de Bar que vai falar da origem e trajetória da banda até os dias atuais. Muito Obrigada cabelo pela entrevista concedida. Foi um prazer conhecer a história e curiosidades da banda. Parabéns a todos os integrantes pelo lindo trabalho de levar a todos, muita diversão em forma de música! Gratidão.





Segue a entrevista na íntegra:





Expressando com Alessandra Paim - Porque o nome “Moscas de Bar”?





Sergio _ no início era cabelo e os moscas porque eu era cabeludo e o meu parceiro com quem comecei, o boi, junto com seu amigo João Guilherme inventaram esse nome. Eles fizeram um desenho meu com o cabelo rodeado de moscas e depois eu achava muito metido e viramos as moscas. Porque moscas incomodam e quando eu e o Demétrius abrimos o bar Fly em 2000, virou Moscas de Bar, que é a mesma coisa.





Expressando com Alessandra Paim - Qual o estilo musical?





Sergio_ rock anos 50, 60 e 70 e alguma coisa dos anos 80. Internacional e Nacional.





Expressando com Alessandra Paim - Gravações (CDS/DVDS)





Sergio_ não temos. nem nunca tivemos essa intenção, sempre foi uma banda de bar.





Expressando com Alessandra Paim – Integrantes





Sergio_ integrantes os que seguram a banda de verdade. Eu sou só o vocalista, na bateria, o grande Cleison de Morais, no contrabaixo, o nosso maestro Jorge Luiz da costa e na guitarra, o menino prodígio Gabriel Gomes.





Expressando com Alessandra Paim - Cabelo fale um pouco dos shows que a banda fez dentro e fora do MS.





Sergio_ já fizemos shows em algumas cidades do Estado, como Dourados algumas vezes, Nova Andradina e em Pedro Juan, no Paraguai.





Expressando com Alessandra Paim - Influências musicais





Sergio_ somos influenciados basicamente: Raul Seixas no qual temos um trabalho de cover., Beatles e The Doors. E os caras dos anos 50 Chuky Berry, Buddy Holly, Elvis e todos os grandes dessa época.





Expressando com Alessandra Paim - Projetos em andamento e futuros





Sergio_ nosso projeto é ser chamado para tocar em bares, festas e em outras cidades.





Expressando com Alessandra Paim - Qual a música mais pedida nos shows?





Sergio_ não tem. Geralmente quem conhece a banda gosta de todas. Não tocamos pra agradar, tocamos o que curtimos.





Expressando com Alessandra Paim - Fale um pouco dos fãs.





Sergio_ temos alguns fãs que são nossos amigos, nos acompanham desde sempre.





Expressando com Alessandra Paim - Qual foi o show mais marcante que a banda Moscas de Bar fez?





Sergio_ alguns geralmente são tributos ao Raul. Todos os shows são marcantes. Quando o público pira junto com a gente, onde nos divertimos muito, como uma festa de rock de verdade.





Expressando com Alessandra Paim - Cabelo, fazendo um balanço da música de 95 para os dias atuais? O que melhorou e ou/piorou?





Sergio_ pra mim não mudou muita coisa, mas hoje há mais bares que abrem esse espaço para tocarmos o melhor do rock.





Expressando com Alessandra Paim - Atualmente onde a banda se apresenta em Campo Grande?





Sergio_ nosso básico, bares e festas.





Expressando com Alessandra Paim – Festivais





Sergio_ participamos do Festival de Inverno de Bonito.





Expressando com Alessandra Paim - Qual a banda/cantor que a Moscas de Bar mais gosta de tocar? Porque?





Sergio_ o bom e velho Rock. Porque são os primeiros dos anos 50, 60...





Expressando com Alessandra Paim - Qual o maior desejo da banda?





Sergio_ depois de tantos anos, isso não existe. Simplesmente tocar até aguentar.





Expressando com Alessandra Paim - Ações solidárias versus Moscas de Bar.





Sergio_ participamos de muitos eventos de ações solidárias no Bar Fly. Não me recordo o nome do evento agora, acho que era Rock Solidário, onde reuniram todas bandas e foram 02 dias de evento, arrecadamos alimentos para doar para as famílias mais carentes e entre outros eventos solidários.





MENSAGEM





Obrigado Alessandra, gostei dessa entrevista. "Faça o que goste não tente agradar a ninguém, Sergio Oruê - vocalista da banda Moscas de Bar.





