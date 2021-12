A pedido de vereadores de Nioaque, deputada solicita servidor para agência da IAGRO

deputada estadual Mara Caseiro (PSDB)

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) solicitou, por meio de indicação, a disponibilização de um servidor para atender a agência da IAGRO no município de Nioaque, durante sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), na última terça-feira (07). A indicação atende pedido formulado pelos vereadores Silas Nunes Ferreira, Reinaldo Garcia Andréa, Pablo Ruan Pache Corrêa e Jeuzimar Mendes Araújo.





Destaca-se que a agência da IAGRO de Nioaque dispõe de apenas um servidor para atender toda sua população. Este fato impõe obstáculo ao bom atendimento dos produtores do município que pela insuficiência de servidores se depara, em muitas oportunidades, com as portas da agência fechadas, ocasionando atraso na prestação dos serviços públicos da autarquia.





Além do atraso na prestação de serviço, a ausência de servidores sobrecarrega o único responsável por realizar todos os atendimentos. “Dessa forma, fica evidente a necessidade de ser disponibilizado, no mínimo, mais um servidor para auxiliar a agência da IAGRO”, destacou Mara.





