EMPREGOS| Funtrab oferece nesta segunda-feira, 2.634 vagas para 29 cidades do Estado

Para evitar filas e aglomerações, a Funtrab disponibilizou o aplicativo para agendamento de atendimento

A Funtrab (Fundação do Trabalho) oferece nesta segunda-feira (5) 2.634 vagas de emprego em Mato Grosso do Sul , sendo que 867 são destinadas para Campo Grande. Para evitar filas e aglomerações, a Funtrab disponibilizou o aplicativo para agendamento de atendimento, o “MS Contrata+ para Trabalhadores”. As ofertas variam de arte-finalista a mecânico de manutenção de máquina industrial.





Na Capital, após o agendamento, os interessados devem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de maio, n° 2.773, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas. Das 13h30 às 17h30, o atendimento é direcionado ao seguro-desemprego.





Outros Municípios





Também há oportunidades para Amambai (23), Aparecida do Taboado (22), Aquidauana (42), Bataguassu (38), Batayporã (52), Caarapó (18), Cassilândia (79), Chapadão do Sul (47), Corumbá (7), Costa Rica (93), Dourados (324), Guia Lopes da Laguna (14), Iguatemi (5), Itaquiraí (62), Ivinhema (5), Jardim (33), Maracaju (28), Naviraí (54), Nova Alvorada do Sul (77), Nova Andradina (21), Paranaíba (4), Ponta Porã (263), Ribas do Rio Pardo (10), Rio Brilhante (268), Rio Verde de Mato Grosso (27), São Gabriel do Oeste (41), Sidrolândia (76) e Três Lagoas (34).













