Bataguassu iluminada: Cidade ganha decoração especial para celebrar as festas de fim de ano

Bataguassu ficou ainda mais linda após a conclusão da decoração de Natal visando a celebração das festas de final de ano.





A Praça do Estudante (popular praça do Chalé), Praça Jan Antonin Bata (praça do Peixe), Praça Manoel Cecílio de Lima (praça da Roda), Avenida Aquidauana, que é o coração comercial do município além da entrada da cidade receberam diversos elementos natalinos que trouxeram a magia do Natal para o município. A inauguração oficial da decoração ocorreu no último sábado, dia 19 de dezembro, com a chegada do Papai Noel e apresentação do Coral dos Servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), de Campo Grande.





De acordo com o pr efeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB), diferentemente de anos anteriores em que a ornamentação natalina era locada, desta vez, a administração municipal adquiriu as peças. O investimento foi na ordem de R $249.525 mil. “Realizamos um investimento em decoração pensando principalmente no comércio local, pensando no potencial da cidade em incrementar as vendas no período das festas de fim ano. O Natal é indiscutivelmente um período diferenciado e precisávamos proporcionar uma decoração que encantasse a população”, comenta o prefeito.

Árvores de Natal luminosas, estrelas cadentes, anjos e demais elementos fazem parte da coletânea de peças natalinas utilizadas em Bataguassu. O Distrito de Nova Porto XV também recebeu decoração especial este ano.

A população aprovou o resultado. Dona Maria disse ter ficado impressionada com a decoração da cidade. “Estão de parabéns por valorizar as festas natalinas e proporcionar um ambiente agradável à população".

A jovem Maria Clara gostou da decoração do Chalé Municipal. “Ficou muito bonito. Gostei dos enfeites”, falou.





















ASSECOM