Senador Nelsinho Trad conquista mais de R$ 4 milhões para Mato Grosso do Sul

Recursos federais vão atender Água Clara, Bodoquena, Mundo Novo, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Três Lagoas, Campo Grande e São Gabriel do Oeste

Senador Nelsinho Trad

Em menos de 10 dias, o senador Nelsinho Trad anunciou a liberação de mais de R$ 4 milhões para Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira (20), a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) liberou R$ 478,2 mil para obras de pavimentação e drenagem no Bairro Primavera II de Água Clara. A Fundação Nacional de Saúde (Funasa), R$ 411 mil para Bodoquena, destinados à aquisição de um caminhão coletor de resíduos sólidos e o Ministério da Saúde autorizou o pagamento de R$ 2,2 milhões para quatro municípios de MS em incrementos para custeio de saúde.





O município de Mundo Novo terá R$ 285.685,00 para a saúde, Chapadão do Sul, R$ 1 milhão; Corumbá recebeu R$ 500 mil e Coxim também R$ 500 mil. “Os recursos de Média e Alta Complexidade – MAC são recursos usados para complementar custos com serviços ambulatoriais e hospitalares”, explicou o senador Nelsinho Trad.





Na semana passada, o parlamentar também assegurou, do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), para o município de Três Lagoas, o pagamento de R$ 617,7 mil reais às obras de saneamento básico. “São para implantação das ligações de rede de esgotamento sanitário.”





Educação





Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o senador Nelsinho Trad conseguiu a liberação de R$ 142,7 mil para utensílios de cozinha que serão utilizados por unidades dos Centros de Educação Infantil (Ceinfs) e R$ 144 mil para obras de escola no município de São Gabriel do Oeste.​









ASSECOM