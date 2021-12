BATAGUASSU| Akira entrega premiação de Concurso Fotográfico “Bataguassu, 68 Anos: Olhares Diversos”

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) entregou a premiação referente ao Concurso Fotográfico “Bataguassu, 68 Anos: Olhares Diversos”. A iniciativa integra a programação alusiva as comemorações do 2º ano de fundação do Museu Municipal “Helena Meirelles” e também as atividades alusivas ao aniversário de 68 anos do município celebrado no último dia 11 de dezembro.

“Nuvem de algodão”, de autoria da munícipe Marta Regina de Souza Lima (1º lugar)

Foram premiadas por meio de votação popular respectivamente as fotografias “Nuvem de algodão”, de autoria da munícipe Marta Regina de Souza Lima (1º lugar); “Passado e Futuro, de autoria da munícipe Vivian Gurke (2º lugar) e “Por do Sol”, de autoria da munícipe Renan Pereira Vicentin (3º lugar).





Os três colocados receberam premiação em dinheiro (1º lugar (R$ 300); 2º lugar (R$ 200) e 3º lugar (R$ 100).





Durante a entrega dos prêmios, Akira parabenizou todos os envolvidos na atividade e agradeceu também a participação da comunidade que esteve empenhada na votação popular.





CONCURSO

O Concurso Fotográfico “Bataguassu, 68 Anos: Olhares Diversos” teve como proposta fomentar a percepção artística do patrimônio histórico e cultural de Bataguassu por meio da fotografia, sensibilizando os munícipes a conhecer e valorizar os monumentos históricos, artísticos e culturais da cidade.

A atividade foi organizada através da parceria entre Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), Núcleo Municipal de Cultura de Bataguassu, Conselho Municipal de Políticas Culturais e Museu Municipal “Helena Meirelles”.

No total, 40 fotos foram inscritas no concurso. Cinco fotografias, por sua vez, foram classificadas para a fase final da atividade.

Conforme regulamento do Concurso Fotográfico “Bataguassu, 68 Anos: Olhares Diversos”, as três fotografias premiadas serão expostas no Museu Municipal “Helena Meirelles”.

Confira as fotos vencedoras através deste link

“Passado e Futuro, de autoria da munícipe Vivian Gurke (2º lugar)



“Por do Sol”, de autoria da munícipe Renan Pereira Vicentin (3º lugar)















ASSECOM