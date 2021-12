TCE-MS| Tribunal realiza última sessão do Pleno Presencial em 2021

©Mary Vasques

Na última Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 2021, realizada na manhã desta quarta-feira, 15 de dezembro, os conselheiros relataram 40 processos referentes a pedidos de revisão, recursos ordinários, contas de gestão, entre outros.





Na ocasião, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, conselheiro Iran Coelho das Neves, apontou os resultados dos processos relatados durante o ano nas sessões virtuais e presenciais do Pleno e das Câmaras. “Informo que durante o ano de 2021 foram apreciados 3.904 processos”.





O procurador-geral do MPC, José Aêdo Camilo, participou da sessão manifestando os pareceres.





Processos





O conselheiro Waldir Neves relatou 12 processos. No Pedido de Revisão TC/569/2019 formulado pelo município de Deodápolis/MS, o conselheiro votou pelo conhecimento e provimento do pedido.





O conselheiro Osmar Jeronymo relatou quatro processos. No TC/5428/2015/001 que trata do recurso ordinário do Município de Rio Brilhante, contra a Decisão n. 3.110/2020, o conselheiro votou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.





Ao conselheiro Jerson Domingos coube a relatoria de nove processos, e no TC/6978/2015 referente a Prestação de Contas da Câmara Municipal de Brasilândia, relativo ao exercício financeiro de 2014, votou pela regularidade.





Por fim, o conselheiro Flávio Kayatt, relatou 15 processos. No TC/13249/20218 referente ao Pedido de Revisão da Prefeitura de Dois Irmãos do Buriti, em face da Decisão Singular n. 6106/2017, votou pelo conhecimento e procedência do pedido de revisão e deu novo julgamento declarando a regularidade da prestação de contas do Contrato Administrativo n. 55/2013.





Os gestores dos respectivos órgãos jurisdicionados poderão entrar com recurso ordinário e/ou pedido de revisão, conforme os casos apontados nos processos, somente após publicação no diário oficial eletrônico do TCE-MS.





Por: Olga Cruz