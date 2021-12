Guarda amplia efetivo em 30% e terá blitz diária no fim de ano na Capital

Movimento aumenta nesta época e presença fixa no centro visa evitar furtos, roubos e vandalismo

O secretário de Segurança Pública de Campo Grande, Valério Azambuja, afirmou em coletiva, hoje (15), que a Guarda Municipal de Campo Grande terá acréscimo de 30% no efetivo de guardas e blitz diárias no período de dezembro a janeiro.





Durante o período que antecede o Natal e Ano Novo, o movimento aumenta na região central.





Desde segunda-feira (13), o comércio passou a funcionar em horário estendido, até às 22h. Dessa forma, as rondas e presença física da guarda também foi ampliada.





Valério Azambuja informou que haverá proteção sistêmica da Rua 14 de Julho e área central da Capital, nos meses de dezembro a janeiro, feitas por 1.100 servidores.





Além disso, também haverá aumento da presença de guardas em outras regiões da cidade, com realização de fiscalizações.





Das 8h às 22h, as entradas e vias principais das regiões de Campo Grande terão blitz diária.





O intuito da ação é evitar furtos, roubos e vandalismos, além de, na previsão do secretário, evitar a circulação de foragidos do sistema prisional.





"Nós aumentamos a presença física na área central em trinta por cento. A intenção é de que pessoas armadas que vão aí dos bairros para cometer crimes no centro, sejam presas com a blitz”, completou.

Valério Azambuja, secretário de Segurança Pública de Campo Grande ©Bruno Henrique



De acordo com o secretário, o primeiro semestre de 2022 será marcado pelo aumento de capacitações de novos servidores.





Azambuja afirmou que de fevereiro a dezembro, o Governo pretende aumentar, a cada 90 dias, parte do efetivo, e que este passará por treinamento e reciclagem.





A previsão, segundo Azambuja, é de que em 2022 haja concurso e a posse de 300 servidores até junho do mesmo ano.





Valério anunciou também que houve a aquisição de armamento para as guardas municipais, sendo pistolas ponto 40, que serão entregues no primeiro semestre do ano que vem.





Por: Gabrielle Tavares, Nélida Navarro