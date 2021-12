Aprefex-MS faz balanço do ano e abre as portas para novas filiações em 2022

Caravina comanda reunião da Aprefex-MS ©Edson Ribeiro

A diretoria da Aprefex-MS (Associação de Prefeitos e Ex-prefeitos de Mato Grosso do Sul) se reuniu na tarde desta sexta-feira (17), na sede da entidade, em Campo Grande, para apresentar o balanço do atual exercício financeiro e discutir estratégias de atuação para 2022.





Uma das grandes novidades para o ano que vem é que, além de prefeitos e ex-prefeitos, a associação decidiu abrir as portas para filiação de secretários municipais e estaduais, ex-secretários, presidentes e ex-presidentes de Câmaras de Vereadores.





O presidente da Aprefex, Pedro Caravina, disse que essa possibilidade foi aprovada a partir de mudanças no Estatuto da entidade, que atualmente conta em seus quadros com 95 filiados, entre atuais gestores públicos e ex-prefeitos.





A aprovação da mudança estatutária, segundo o dirigente, permitirá, além do reforço no quadro de associados, o fortalecimento da Aprefex-MS em torno das discussões de interesses institucionais da entidade.





De acordo com a pauta da reunião, foram discutidos ainda assuntos como Estatuto Social; apresentação e demonstrações financeiras; apresentação e validação do método de consulta dos processos no TCE (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul); questões relacionadas ao escritório de contabilidade; proposta de parceria para emissão de certificado digital e análise dos sócios com pendências financeiras.

©Edson Ribeiro



Os membros da diretoria também discutiram a parceria firmada com hotéis de Campo Grande visando atender aos filiados; carteira de identificação dos associados e um dos temas mais importantes que é a definição de uma estratégia visando a reedição de novo Refis, programa que permite o parcelamento de dívidas tributárias de seus associados.





Vale lembrar que em novembro deste ano a Aprefex firmou parceria com os hotéis Paradise e Transamérica, para hospedagem de prefeitos e ex-prefeitos filiados a associação que estejam em dia com suas obrigações estatutárias.





Além do presidente Caravina, participaram da reunião o tesoureiro Rogério Rosalin, o advogado e assessor Jurídico, João Paulo Lacerda, o ex-prefeito de Rio Verde de Mato Grosso e diretor da Aprefex-MS, Mário Kruger, e Kléber, um dos parceiros da entidade.





RELAÇÃO INSTITUCIONAL





Desde a sua fundação, a diretoria da Aprefex-MS mantém estreita relação institucional com repartições públicas e órgãos de controle externo visando a viabilidade de seu cronograma de atividades, sobretudo, o fortalecimento da entidade.