Deputado Marçal Filho entrega recursos em Nova Andradina e acompanha inauguração de obras

Deputado Marçal Filho durante solenidade de entrega de obras em Nova Andradina ©DIVULGAÇÃO

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) esteve em Nova Andradina para a entrega de R$ 250 mil em recursos, para compra de uma ambulância UTI e aquisição de medicamentos e insumos de custeio na saúde. Ele ainda acompanhou o governador Reinaldo Azambuja, o secretário de infraestrutura Eduardo Riedel e o prefeito José Gilberto Garcia, na inauguração de obras e liberação de convênios nas áreas da saúde e do esporte.





A ambulância será utilizada para o transporte de pacientes de Nova Andradina a outros municípios que dispõem de serviços de alta complexidade na saúde, como Dourados e Campo Grande. Já a aquisição de medicamentos e de materiais básicos como luvas, seringas, entre outros, vai atender o hospital público e postos de saúde.





Durante agenda em Nova Andradina nesta quinta-feira (16), Marçal anunciou os recursos e participou da entrega de obras do Governo do Estado, como a pavimentação de 22,8 quilômetros da MS-473, de acesso ao campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). A estrada de terra era um grande problema e veículos ficavam atolados em dias de chuva. Quando chovia muito, as aulas eram suspensas.





"O governador é municipalista, está inaugurando obras em todas as 79 cidades do Estado e ainda tem muitos empreendimentos para serem entregues. Fruto de uma gestão eficiente, voltada ao atendimento das principais necessidades de cada município", disse Marçal Filho, durante solenidade de entrega de obras.





Ele também participou da entrega de 128 moradias do Condomínio Residencial Nova Andradina, com investimento de R$ 11,4 milhões. Os apartamentos possuem 47,02 metros quadrados de área privativa, composto por 2 quartos, sala, cozinha, circulação, banheiro e lavanderia. O condomínio conta com guarita, quiosques, churrasqueira, sala do síndico e centro comunitário.





“O sonho da casa própria é muito forte entre a população. E poder ver o sorriso de cada família, recebendo as chaves é gratificante", disse Marçal Filho. Desde o início da gestão, em 2015, o Governo do Estado já investiu R$ 266,3 milhões em Nova Andradina. Este recurso foi aplicado em diversas áreas que necessitavam de melhorias e soluções para proporcionar mais qualidade de vida à população, como saúde, educação, infraestrutura urbana, saneamento, habitação, segurança pública, esporte e lazer.





Ainda em Nova Andradina foi liberado convênio para reforma e ampliação do HR (R$ 1,5 milhão), firmado convênio para a reforma do Ginásio de Esportes Irmão Brás Sinigáglia (R$ 1,6 milhão), repasse de recursos de R$ 1,2 milhão à Fundação de Serviços de Saúde (referente ao 13° da unidade) e assinado protocolo de convênio do programa Opera MS, dentro da Caravana da Saúde, como Hospital Regional de Nova Andradina (R$ 2,3 milhões).





ASSECOM