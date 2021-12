Tempo segue instável e sábado será de chuva com ventos de até 70 km/h

Estado está sob alerta de temporal valido até o final da manhã de hoje, mas temperaturas chegam aos 35ºC

O tempo deve permanecer instável neste sábado (18) em Mato Grosso do Sul. Na Capital o dia começou nublado, mas por volta das 7h o sol voltou a aparecer, apesar disso, a previsão é de tempestade com rajadas de vento em grande parte do Estado.





De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a nebulosidade diminui e o solta aparece, porém há condições de chuva para grande parte do Estado que deve ser de moderada a forte acompanha de ventos de até 70 km/h.





As regiões centro-norte, pantaneira e leste do Estado devem ter acumulados de até 100 milímetros de chuva hoje, mas com temperaturas altas. Em Corumbá os termômetros devem ficar entre 25°C e 30°C.

Campo Grande, nesta manhã de sábado ©FRANCISCO BRITTO

Na Capital, a máxima não deve ultrapassar 29°C e a tendência é de chuva a qualquer hora do dia. A umidade relativa do ar fica entre 60% e 100%. Para Dourados a previsão é de termômetros marcando entre 22°C e 32°C, com chuva.





Em Porto Murtinho a máxima deve chegar aos 35°C, assim como em Sete Quedas. Já em Três Lagoas e Parnaíba os termômetros chegam aos 28°C. Vale lembrar que o Estado está sob alerta de chuvas intensas, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) valido até o final da manhã de hoje.





Confira no mapa as condições de tempo e temperatura estimados para a Capital e alguns municípios do Estado.









Por Ana Paula Chuva