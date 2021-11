TRÊS LAGOAS| Quinta área de lazer do Programa “Nossa Praça” é inaugurada no Bairro SetSul

A quinta unidade do Programa “Nossa Praça” da Prefeitura de Três Lagoas, foi inaugurada ontem, quinta-feira (18) no Bairro SetSul, com mais um evento repleto de atrações para toda população.





Com a maior área de extensão de todas as unidades do Programa, totalizando 11.076,54m2, é composta por parquinhos, academia ao ar livre, paisagismo, quadra poliesportiva e campo de futebol com alambrados. O novo espaço representa uma conquista para os moradores que lutavam desde 2011 pela construção de uma praça no bairro.





O morador Dirceu Mendes Medeiros é um dos moradores que fizeram parte deste trajeto até o dia de ontem, “ Esse projeto está engavetado desde 2011, estou muito feliz de acompanhar hoje a inauguração deste local para pessoas de todas idades, espero que todos usem de forma consciente. Agradeço ao prefeito, não só por essa praça, mas por todas que vem construindo na cidade”.





Ao todo serão entregues oito praças, sendo sete construções e uma reforma total, por meio do Programa "Nossa Praça, que tem como intuito instigar nos moradores beneficiados o sentimento de posse, trazendo a consciência e cuidado para preservar o bem público, e sua conservação aos longos dos anos.





As quatro primeiras praças inauguradas foram dos bairros Jardim Glória, Novo Ipanema, Nova Três Lagoas e JK.





Infelizmente brinquedos da primeira praça no Jardim Glória foram depredados em menos de uma semana da abertura do espaço, Dirceu comentou do assunto e deixou uma reflexão, “ Espero que todos usem de forma consciente, pois esta praça é nossa, quero regar as plantas, zelar pelo parquinho para ninguém vandalizar, se eu ver alguém bagunçando eu vou sim, chamar atenção. Temos por obrigação cuidar da praça, pois era um sonho nosso. ”, advertiu.





Residente do bairro Bosque das Araras, Jocinei José da Silva, acompanhou a solenidade e já se prepara para aproveitar o local. “ Tenho criança em casa e, por conta da Pandemia, ficamos um bom tempo trancados, mas agora temos opção para os finais de semana, tomar um tereré e trazer as crianças", ressaltou.

O prefeito Angelo Guerreiro ressaltou que fica feliz em passar nas praças inauguradas e vê-las lotadas, e pediu para população ser parceira do cuidado, “ Sempre vejo as praças lotadas, significa que todos gostaram. Já montamos uma equipe para cuidar das praças, mas preciso da ajuda de vocês, vamos cuidar e s e ver alguém fazer algo, não deixe, não se cale. Vamos cuidar para ter esses espaços por anos e mais anos”, enfatizou o gestor.

SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO

Entre as atrações oferecidas para quem acompanhou a cerimônia estavam recreações para crianças, jovens e adultos; apresentações musicais com a Banda Musical Cristo Redentor, Nanda Santana e Nando Costa; aula para instruções do uso dos equipamentos da academia ao ar livre; pintura facial; teste rápido de ISTs; aferição de pressão arterial; agendamento de mamografia e citopatológico; distribuição de kits de higiene bucal e orientações odontológicas; doação de mudas; sacos verdes; recadastramento cemitério e praça de alimentação.

A banda Marcial fez a abertura das atividades, logo após foi feito o ato simbólico de inauguração com a presença de autoridades do município e moradores. No final da noite passaram pelo palco o cantor Fernando Amarilha e a coach Veronica Fiorotto que deu uma aula de Ritbox.





















ASSECOM