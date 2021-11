TRÊS LAGOAS| Prefeitura promove revitalização do canteiro central da Avenida Filinto Müller em frente ao Shopping Popular

Com objetivo de melhorar o fluxo de carros e adequar o canteiro central da Avenida Filinto Müller em frente ao Shopping Popular, a Prefeitura de Três Lagoas iniciou ontem, quinta-feira (18) a obra de revitalização do local.





Entre as melhorias estão previstas a implantação de dois estacionamentos, um paralelo e outro de 45 graus; ciclovia no centro da Avenida e instalação de bancos no canteiro central, além de outras benfeitorias.





O prefeito Angelo Guerreiro esteve no local acompanhando o serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) e pediu atenção de quem transita na região, “estamos com máquinas, caminhões iniciando os trabalhos, por isso pedimos aos condutores, motociclistas, ciclistas e pedestres que redobre sua atenção e diminua a velocidade neste período para evitar acidentes”, alertou Guerreiro.





A previsão de término da obra executada pelo Departamento de Serviços Públicos (DSP) da SEINTRA é de uma semana, mas caso ocorra chuvas e impossibilite a realização do trabalho o prazo será estendido, informou o DSP.









ASSECOM