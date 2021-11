BATAGUASSU| Concurso Municipal Beleza Negra será realizado neste sábado (20)

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, por meio do Núcleo Municipal de Igualdade Racial realiza neste sábado, dia 20 de novembro, a partir das 19 horas (horário de Brasília), na Praça Jan Antonin Bata, a 12ª edição do Concurso Municipal Beleza Negra.





A ação integra as comemorações alusivas ao Dia Nacional da Consciência Negra celebrado no dia 20 de novembro e é gratuita.





Participarão do desfile as candidatas Aime Costa Araújo, Angélica Ribeiro Silva, Gisley de Oliveira Silva, Janaele Caetano Cruz, Ludmila Prado Almeida, Mariele Caetano Cruz e Verônica Oliveira.





O corpo de jurados formado por seis representantes do município analisarão entre os quesitos beleza, simpatia e desenvoltura. As candidatas desfilarão com traje esportivo e traje afro.

Ontem, dia 18 de novembro, as candidatas estiveram ensaiando para o concurso no Clube da Melhor, no período da tarde, e tiveram o auxílio da Miss Bataguassu 2020 e Vice Miss Mato Grosso do Sul 2021, Luana Businaro.





A 12ª edição do Concurso Municipal Beleza Negra terá como premiação R$ 1. 500 para a primeira colocada; R$ 1 mil para a segunda colocada e R$ 500 para a terceira colocada.





Durante o evento, que cumprirá com os protocolos de biossegurança devido a Covid-19 (uso de máscara, álcool em gel), haverá exposição de artesanatos, venda de comidas típicas (acarajé e vatapá) e show com a banda Paloma.