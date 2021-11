DOURADOS| Funsaud divulga resultado da licitação para prestação de serviços médicos plantonistas para atender a UPA e o HV

A Funsaud (Fundação dos Serviços de Saúde de Dourados) publicou no Diário Suplementar desta quinta-feira (18), o resultado da licitação para a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Médicos, em regime de plantão de 12 (doze) horas, para atender a população do Município de Dourados e Macrorregião – Hospital da Vida (Pronto Socorro) e Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas, atendendo às necessidades básicas dos serviços que devem ser prestados pela Fundação de Serviço de Saúde de Dourados.





A empresa vencedora da licitação foi a Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA e o valor do contrato é de R$ 7.523.512,90.





“A empresa médica inicia o serviço efetivamente no dia 30 de dezembro. A assinatura do contrato está prevista para semana que vem e após, se inicia a transição do serviço médico”, explica Daniely Toledo, diretora administrativa da Funsaud.





O número de profissionais plantonistas será de 48 médicos na UPA, entre clínicos e pediatras, e 29 médicos clínicos no HV.





