Tempo volta a ficar firme neste domingo em Mato Grosso do Sul

Depois de uma semana com o tempo instável em grande parte do Mato Grosso do Sul, o tempo deve voltar a ficar firme neste domingo (21), conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).





O fato se dá devido a atuação de um sistema de alta pressão, que favorece o tempo estável. Porém, não se descarta pancadas de chuvas isoladas na região norte do Estado, onde os termômetros devem registrar mínima de 20°C e máxima de 33°C.





Em Campo Grande, a mínima deve registrar 21°C e máxima, 31°C.





©FRANCISCO BRITTO

Apesar da previsão de tempo firme na maioria das cidades de Mato Grosso do Sul, não está descartado pancadas de chuvas isoladas na região norte do Estado (Coxim, Sonora e Rio Verde de Mato Grosso), onde os termômetros devem registrar mínima de 20°C e máxima de 33°C. Na Capital, o dia será de muito sol, poucas nuvens e temperatura máxima na casa dos 31ºC.

Não há previsão de chuva para a cidade Morena. Em São Gabriel do Oeste e Sonora, as máximas serão de 33ºC, em Dourados, Chapadão do Sul e Coxim 34ºC, em Ponta Porã, Três Lagoas, Selvíria, Ladário e Água Clara 35ºC, em Bela Vista e Sidrolândia 36ºC, em Rio Verde de Mato Grosso 37ºC, em Porto Murtinho e Corumbá 38ºC.





Veja no mapa abaixo a temperatura em algumas cidades do Estado, e em Campo Grande para este domingo:





***