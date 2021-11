CAARAPÓ| Presidente de Câmara morre após passar mal em Festa do Laço Comprido

Márcio Lobo participava do evento, quando teve quatro paradas cardíacas

Vereador e presidente da Câmara de Itaporã, Márcio Roberto Machado (PSDB), de 54 anos, conhecido como Lobo morreu na noite deste sábado (20) após passar mal quando participava de uma festa de laço comprido em Caarapó, cidade a 283 km de Campo Grande e a 69 km da cidade onde atuava.





Segundo apurado pelo Itaporã Agora e Caarapó News, Márcio, que participou como laçador no evento, passou mal no Parque de Exposições Pedro Pedrossian, sofreu quatro paradas cardíacas chegou a ser socorrido até o Hospital Beneficente São Mateus, mas não resistiu e morreu.





A Câmara Municipal de Itaporã emitiu nota de pesar sobre o falecimento do vereador, o qual cumpria o segundo mandato como presidente da casa de leis.





"É com muita tristeza e pesar, que a Câmara Municipal de Itaporã recebe a informação do falecimento do presidente da Câmara Municipal, Márcio Roberto Machado. Sua partida neste sábado (20), representa uma grande perda para a vida pública da cidade. Lobo teve sua trajetória marcada pelo compromisso com o interesse público e as legítimas demandas da sociedade itaporanense", diz a nota, afirmando ainda que todos os vereadores e servidores da casa de leis manifestam condolências à família e amigos.





Por Mirian Machado