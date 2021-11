HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (21)

Áries - 21/03 a 20/04

Novos rumos ficarão evidentes. Esclareça dúvidas e decida mudanças. O domingo trará conversas motivadoras e revelações. Investigue informações e desfaça ilusões. Histórias comoventes e empatia poderão alterar opiniões. Caminhos abertos na carreira e no amor. Poder em alta!





Touro - 21/04 a 2/05





Planeje compras e investimentos. Assuntos financeiros continuarão em destaque. Fique de olho nas oportunidades, você poderá mudar o roteiro de uma viagem e fazer bom negócio. Esclareça sua posição nas redes e nas relações. Cuide da reputação. Novas conexões abrirão portas na carreira. Sucesso e expansão profissional pela frente!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Mudanças nos hábitos e na rotina beneficiarão a saúde e o bem-estar. Aproveite o domingo para curtir atividades ao ar livre, movimentar o corpo e organizar ideias. Novo projeto de trabalho virá na direção dos sonhos. Abrace uma missão especial, brilhe e aumente seu prestígio. Viagem ao exterior entrará no radar.



Câncer - 21/06 a 21/07





Aproveite o domingo para dormir mais, relaxar e pensar nas mudanças que deseja. Harmonia nos relacionamentos, amizades motivadoras e planos de viagem darão sabor à vida. Aprofunde vínculos e renove os sentimentos. Caminhos do coração estarão abertos. Encontre maneiras diferentes de se relacionar e inicie uma fase nova no amor!





Leão - 22/07 a 22/08





Carinho e sentimentos generosos fortalecerão amizades especiais. Amplie a participação social, marque presença nas redes e encurte distâncias nos relacionamentos. O domingo trará convites de amigos, novidades da família e planos atraentes para o futuro. Antigas relações reaparecerão com novas propostas.





Virgem - 23/08 a 22/09





Visualize o que quer para o futuro e crie novos planos. Uma proposta de longe virá na direção dos sonhos. Carreira em ascensão. Novo projeto de trabalho decolará. Espere por popularidade e projeção profissional. O amor inspirará mudanças e viagens. Expanda os horizontes e faça parte de um mundo maior. Paixão e poder de atração em alta!



Libra - 23/09 a 22/10





Planeje uma viagem especial, comemore conquistas no trabalho e eleve padrões de conforto. Mudanças e reestruturações darão mais leveza à vida. O domingo trará decisões de investimentos e apoio à família. Detalhes farão diferença no cotidiano. Dê um toque pessoal na decoração da casa.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Um mergulho nos sentimentos esclarecerá dúvidas e inspirará novo projeto de vida. Momento de decisões e de novos começos. Troque confidências com a família e concilie os interesses. O domingo trará bons acordos nas relações e mudanças no lifestyle. Encontre seu lugar no mundo, valorize as origens e fortaleça raízes.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Faça um balanço dos últimos tempos e finalize um ciclo. Aproveite os momentos de relaxamento para se fortalecer interiormente e recarregar as baterias, neste domingo. Sintonia com a família e boas perspectivas na área financeira darão serenidade. Carinho e entendimento no amor. Crie novos planos para a relação. Conversas esclarecedoras com irmãos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Planeje a agenda da semana e avalie investimentos. Domingo gostoso para trocar ideias com o par, curtir prazeres gastronômicos e cultivar hábitos saudáveis. Dê valor à simplicidade e ao essencial. Declaração de amor original e divertida surpreenderá. Revele seus encantos, sua beleza e elegância estarão em destaque.





Aquário - 21/01 a 19/02





Decisões sobre o futuro e projeto de vida ficarão mais claras, neste domingo. Aposte nos planos de expansão e confie nos seus talentos. Programação divertida com o par, filhos, ou amizade próxima despertará seus melhores sentimentos. Mude padrões e descubra outros prazeres. Dê mais leveza à casa. Reestruturações pela frente!



Peixes - 20/02 a 20/03





Pratique nova filosofia e areje a cabeça. Domingo gostoso para embarcar em aventuras, descobrir lugares diferentes e aproximar a família com sentimentos generosos e acolhimento. Amigos trarão convites de viagem e de programas culturais. Quebre formalidades e amplie a participação social.