Secretaria de Educação de MS abre nesta terça período de pré-matrícula para 2022

O lançamento oficial, será feito às 14h, de forma virtual, pelo canal do órgão no YouTube.

Pré-Matrícula para 2022 será aberta nesta terça em MS ©SED/Divulgação

A secretaria estadual de Educação de Mato Grosso do Sul (SED) abre nesta terça-feira (16) o período de pré-matrícula da rede estadual de ensino (REE). O lançamento oficial, será feito às 14h, de forma virtual, pelo canal do órgão no YouTube. Para acessar clique aqui!





Durante a live, que contará com a participação da secretária Cecilia Motta, a comunidade escolar de MS saberá mais sobre as ofertas da Educação Profissional e também sobre a ampliação do número de escolas de Ensino em Tempo Integral.





A abertura do período de pré-matrícula vale para os estudantes que já fazem parte da Rede e que desejam fazer a confirmação da permanência nas unidades escolares estaduais, para quem deseja realizar transferência entre escolas da REE e para aqueles que desejam ingressar na Rede Estadual de Ensino pela primeira vez.





Até o dia 55 de janeiro de 2022, os interessados poderão realizar o preenchimento dos dados pela internet, no site da Matrícula Digital. O atendimento também pode ser feito por telefone ou de forma presencial, na Central de Matrículas da REE, em Campo Grande.





No último dia 25 de outubro, durante o lançamento do Programa MS Alfabetiza, o governador Reinaldo Azambuja anunciou que a Rede Estadual vai passar de 98 para 132 escolas com a oferta do Ensino em Tempo Integral no Ensino Fundamental e no Médio - por meio do Programa Escola da Autoria - no ano de 2022.





”Pretendemos, para 2022, implantar em mais 34 unidades escolares da REE, atendendo mais de 10 mil novos estudantes. Sendo assim, vamos saltar para 132 escolas com essa oferta. Considerando 347 escolas na REE, teremos quase 40% delas ofertando ensino em Tempo Integral”, enfatizou o governador.





Pré-matrícula





Para realizar a pré-matrícula, os interessados devem acessar o site www.matriculadigital.ms.gov.br e seguir os passos apresentados. É importante que os pais/responsáveis também estejam atentos para a atualização cadastral dos estudantes, que já fazem parte da Rede Estadual, e que deve ser feita no “Painel do Aluno”, disponível na página inicial do portal.





Atendimento





Para o atendimento à possíveis dúvidas, a SED disponibiliza o contato por telefone com a equipe da Central de Matrículas, pelo 0800-647-0028. Existe a possibilidade do atendimento presencial na sede da Central, que fica na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, bairro Itanhangá Park – Campo Grande, ao lado do CEEP Hércules Maymone.





Para o atendimento por telefone ou presencial, o horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda à sexta-feira.





Por g1 MS