Bonito sedia I Simpósio de Fruticultura - Oportunidades para Diversificação Regional Sustentável

No dia 19 de novembro, das 8h às 12h ocorre no Sebrae em Bonito/MS o primeiro I Simpósio de Fruticultura - Oportunidades para Diversificação Regional Sustentável, que tem como objetivo fomentar estudos técnico-científicos para produção de mudas, cultivo e geração de novos produtos, assim como incentivar a valorização da cultura local.





No evento terá debates como: Comercialização de Fruticultura no Ceasa no Estado do Mato Grosso do Sul; Cultura do Limão, do Abacaxi e Banana, bem como distribuição de mudas.





“O evento será gratuito, e as inscrições poderão ser realizadas no local do evento. Convidamos a todo os pequenos produtores ou quem pense e iniciar a criação e comercialização destas frutas, para ajudar na geração de renda, e elaboração de novos produtos”, explica o deputado estadual Renato Câmara, idealizador do evento.





O Simpósio tem a organização da Assembleia Legislativa, Agraer e do deputado Renato Câmara, com apoio do Sebrae, Casa da Semente, Eletro Santos, Ceasa/MS, D’Bonito, Semagro e Governo do Estado.





ASSECOM