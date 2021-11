Governador entrega projetos de reajuste dos servidores públicos nesta terça-feira (16)

governador Reinaldo Azambuja

Projetos estabelecendo reajuste linear no salário dos 81 mil servidores estaduais ativos e inativos e readequações de carreiras são entregues à Assembleia Legislativa pelo governador Reinaldo Azambuja, nesta terça-feira (16), às 9 horas. O abono será incorporado ao salário base.





Resultado de várias conversas com as categorias, o reajuste só foi possível porque o Estado atingiu uma condição de estabilidade fiscal, com cumprimento das metas estabelecidas no Programa de Ajuste Fiscal, e melhora do índice de comprometimento da receita com o salário do funcionalismo.





“Eu posso falar que esse volume de ganhos aos servidores públicos de Mato Grosso do Sul vai ultrapassar em 2022 a marca de R$ 1 bilhão. Nós estamos fazendo todo o esforço necessário para que possamos dar um aumento significativo a todas as categorias, mas olhando sempre o equilíbrio fiscal do Estado”, antecipou o governador.





Reinaldo Azambuja disse ainda que, mesmo com a entrega dos projetos, o Governo de Mato Grosso do Sul permanece aberto ao diálogo com os servidores para eventuais adequações.





Por: Paulo Fernandes, Subcom