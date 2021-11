PARANAÍBA| Carreta do Hospital do Amor atende o Município com mais de 100 mamografias

©Antônio Agostini

Na tarde desta quarta-feira, 03, às 15h, a Carreta do Hospital do Amor, projetada para realizar ações itinerantes de prevenção em saúde para as mulheres, estará em Paranaíba para atender 108 exames de mamografia.





De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a Carreta ficará no Município até esta sexta-feira, 05. Os exames foram agendados antecipadamente nas Unidades de Saúde. Inicialmente também seriam realizados exames de coleta de preventivo, no entanto, a equipe itinerante cancelou, porque a profissional de Saúde está hospitalizada, não sendo permitido que o Município disponibilize outro profissional.





“Nós havíamos agendado exames de coleta de preventivo, mas houve este contratempo e a Carreta de Amor não é autorizada para trabalhar com profissionais que não sejam licenciados pelo projeto, por este motivo serão feitos somente os exames de mamografia”, explicou a secretária de Saúde, Franciani Mariano Forni.





O exame de mamografia é voltado para mulheres com idade entre 40 e 69 anos. Após a coleta, os exames são enviados para análise e, posteriormente, devolvidos para a Secretaria Municipal de Saúde.





Por: Luana Chaves