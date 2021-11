BATAGUASSU| Akira anuncia criação de Conselho Político Administrativo e mudanças na gestão municipal

Composição conta com o apoio da Câmara de Vereadores

Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, dia 3 de novembro, no gabinete municipal, o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) anunciou a criação de um Conselho Político Administrativo composto por representantes da sociedade civil, vereadores e participação do ex-prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB).





“Resolvemos implantar um projeto pensando em Bataguassu. Estamos unidos, sem divisão de grupos políticos, com o mesmo objetivo, o mesmo interesse, que é unir forças para o progresso de Bataguassu. Essa ação, com o apoio unânime da Câmara de Vereadores, que tem como objetivo oferecer benefícios para nossa população, temos certeza que essa união vai trazer resultados positivos para a cidade”, enfatizou o prefeito.





Referindo-se ao ex-prefeito, Akira disse que Caravina possui experiência em administração pública e que vai colaborar política e administrativamente para o desenvolvimento da cidade principalmente devido sua atuação junto ao Governo do Estado.





“O governador Reinaldo tem demonstrado interesse em Bataguassu. Com essa junção, conseguiremos trazer mais investimentos do Governo do Estado para o município. São vários projetos que já encaminhamos ao governador e que estão em andamento. A nossa união é pensando em Bataguassu”, disse Akira.

O ex-prefeito Caravina, que atualmente ocupa o cargo de secretário adjunto de Infraestrutura no Governo do Estado destacou que possui uma história política com o prefeito Akira. “Em 2006, apoiei o Akira em sua campanha como deputado estadual. Em 2012, por sua vez, fomos adversários políticos na campanha para prefeito. Em 2016, fomos aliados novamente sendo que o Akira foi meu vice por quatro anos e em 2020 fomos adversários em que eu apoiei outro candidato a prefeito. Tanto eu como o Akira queremos o melhor para Bataguassu”, comentou Caravina.





“Eu amo Bataguassu e eu quero essa cidade cada vez mais pujante. O Akira me fez esse convite, eu aceitei, e eu estou vindo aqui de peito aberto trabalhar por Bataguassu”, finalizou Caravina.





Após a coletiva, Akira e Caravina estiveram reunidos com os servidores do Paço Municipal.

A publicação dos membros do Conselho Político Administrativo, que visa discutir políticas públicas, debater mudanças e tomar decisões conjuntas para o desenvolvimento de Bataguassu deve ser divulgada em Diário Oficial no decorrer dessa semana.









ASSECOM