Duas novas vagas de desembargador no TJ são aprovadas pela Assembleia

A Assembleia Legislativa aprovou em dois turnos, votados nesta quarta-feira (3), o projeto de lei que cria mais duas vagas de desembargador no TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), além de 15 vagas de assessores e mais uma câmara cível para compor a estrutura do Poder Judiciário estadual.





Em primeira discussão - realizada ainda em sessão ordinária - o projeto enviado pelo presidente do Tribunal, Carlos Eduardo Contar, o projeto foi aprovado com 22 votos a favor e apenas um contra, do deputado estadual Renan Contar (PSL).





Na sequência, foi convocada uma sessão extraordinária, onde a questão passou pela CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Redação) e pela Comissão de Finanças e Orçamento, sendo aprovada em ambas por maioria de votos dos integrantes.





Logo depois o projeto que tramitou em sob o número 308/2021, voltou ao plenário, repetindo novamente a votação com ampla vantagem. Apenas Renan Contar voltou a ser contra o projeto, fazendo várias críticas ao mesmo, enquanto os demais 17 parlamentares participantes votaram a favor da aprovação, encerrando a tramitação do mesmo.





