OAB-MS| Bitto Pereira é eleito presidente para o triênio 2022 - 2024

Advogado superou as candidatas Rachel Magrini e Giselle Marques em disputa na Ordem dos Advogados do Brasil

O advogado Bitto Pereira será o presidente da Seccional Mato Grosso do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS), para o triênio 2022 - 2024. Ele venceu nas urnas as advogadas Rachel Magrini e Giselle Marques.





Na parcial mais recente apurada pelo Correio do Estado, ele estava 608 votos a frente da segunda colocada, Rachel Magrini, e não podia mais ser alcançado na apuração dos votos, que ocorreram em Campo Grande e nas 31 subseções da OAB-MS.





O resultado confirma as rodadas de pesquisas Ipems/Correio do Estado, que colocaram Bitto a frente na divulgação mais recente, em 3 de novembro. Bitto Pereira é advogado há 22 anos, atualmente ocupa o cargo de Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados da Brasil e é vice-presidente da Escola Superior de Advocacia Nacional (ESA).





A vice-presidente da OAB será a advogada Camila Bastos e, Karmouche, assumirá uma das vagas no Conselho Federal, que também terá Andrea Flores e Ricardo Souza Pereira.





“Meu objetivo à frente da OAB é manter a instituição sempre presente, próxima das advogadas e advogados. A classe sofreu muito em 2014, quando um grupo se ausentou, abandonou a instituição deixando advogadas e advogados em total desamparo. Este trabalho de reconstrução do apoio à classe foi intenso nos últimos seis anos, e agora vamos continuar mantendo a OAB com suas portas abertas, com uma atuação muito voltada ao que realmente importa, que é o respeito às nossas prerrogativas (direitos) e aos honorários. É isso que traz dignidade a advogadas e advogados”, disse Bitto Pereira, em sua primeira declaração depois de ter sido eleito.





