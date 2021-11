Bonito recebe estadual de beach tennis no fim de semana

Com 120 inscrições, começam neste sábado, 20, as disputas pela 2ª etapa do Circuito Sul-mato-grossense de Beach Tennis. A competição reúne atletas de Campo Grande, Bonito, Jardim, Caracol e Dourados.





Em disputa categorias simples (individual) e duplas, masculinas, femininas, mistas do nível iniciante ao avançado. De acordo com o professor Marcos Viana, a modalidade está em crescimento em todo o país e no município não é diferente. “Temos etapas do estadual por aqui desde 2014 e nesta edição conseguimos reunir o maior número de atletas locais” revela Marcos.





De acordo com a árbitra geral, Julliana Cardoso, o número de atletas surpreendeu a organização. “Ficamos surpresos com o número de inscritos, é muito bom ver a modalidade crescendo cada dia mais” conta Julliana.





Número 1 do ranking da categoria masculina principal, o atleta Jailson Paz disputou todas as etapas do estadual em Bonito desde 2014 e garante que jogar no município é sempre especial. “Jogar em Bonito é sempre bom, a gente disputa o torneio e aproveita o belo cenário que a natureza oferece” conta Paz que além de atleta é professor de tênis e beach tennis e já liderou o ranking nacional CBT da categoria A.





Os jogos acontecem na Arena Viana e no Centro de Múltiplo Uso / CMU e terão início às 8h da manhã de sábado e seguem no domingo até o encerramento. A última etapa do circuito estadual 2021 acontece em Corumbá, nos dias 11 e 12 de dezembro e as inscrições já estão abertas pelo site / aplicativo LetzPaly.me/fbtms.





O Circuito é realizado desde 2012, quando a Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul foi criada. A etapa Bonito tem apoio da prefeitura de Bonito, Fundesporte, Anita, Arena Viana, Paz Beach Tennis, Infoimóveis e ShopCar.









ASSECOM