Mato Grosso do Sul tem concursos públicos abertos

Salários dos certames chegam a ultrapassar R$ 28 mil por mês; conheça as oportunidades

Quem já deu por encerrada a corrida pelos concursos públicos abertos em 2021, saiba que ainda há um caminho a percorrer. Um dos exemplos é o estado do Mato Grosso do Sul, que está com quatro certames em andamento, com salários que superam a casa dos R$28 mil. Veja algumas das principais oportunidades abertas!





Caixa Econômica Federal





A instituição bancária abriu 1.100 vagas para todo o país. A proposta é preencher vagas de técnico bancário e exclusivo para PcD (Pessoas com Deficiência). O salário é de R$ 3 mil e 15 vagas são destinadas ao Mato Grosso do Sul.





A jornada de trabalho é de 30 horas semanais e a exigência é ter nível médio de escolaridade. Entre as principais atribuições previstas nesta posição estão atendimento ao público, realizar negócios, comercializar serviços, identificar clientes, efetuar atividades administrativas e operações bancárias, elaborar documentos e correspondências.





Além do salário, o candidato aprovado vai desfrutar de benefícios como participação nos lucros da empresa, plano de saúde, plano de previdência complementar, auxílio-refeição/alimentação, vale-transporte, auxílio-creche, possibilidade de ascensão profissional e acesso a ações de capacitação e desenvolvimento.





Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul





O órgão está com sete vagas para promotor público, com salário inicial de R$ 28.884,20. Entre os pré-requisitos para se candidatar estão possuir bacharelado em Direito e, pelo menos, três anos de experiência na atividade jurídica.





Considerando o total de oportunidades, cinco são para ampla concorrência e duas para cotistas negros. As inscrições vão até o dia 18 de novembro e elas podem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas. Os candidatos poderão ser convocados durante toda a validade do certame.





Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul





O Cau-MS está com certame em andamento para provimento de postos de trabalho e consolidação de cadastro de reserva. As oportunidades são para nível médio e superior e os salários podem chegar a 6,6 mil.





Os postos de trabalho contemplam os cargos de arquiteto e urbanista, advogado, analista de comunicação, contador e profissional de suporte técnico e os profissionais vão ter acesso também a benefícios como vale-alimentação de R$ 410.





Mais concursos abertos pelo Brasil





Além do estado Mato Grosso do Sul, outras localidades do país estão com concursos abertos. Veja mais oportunidades!





Polícia Militar do Paraná





Se você tem preferências pelos cargos ligados à segurança pública, fica a dica para o concurso aberto da Polícia Militar do Paraná.





O órgão está com 70 vagas para formação de novos oficiais, sendo 60 postos para Cadete Policial Militar e 10 vagas para Cadete Bombeiro Militar. Entre os pré-requisitos estão ter no mínimo 30 anos de idade, nacionalidade brasileira e ter concluído o ensino médio.





Os aprovados serão matriculados no Curso de Formação realizado na Academia Policial Militar do Guatupê. e receberão remuneração mensal de R$ 3.277,00.





Depois que concluírem o período de preparação, os futuros policiais poderão ser promovidos a segundo cadete e receber salário de R$ 9.735,00. Os interessados poderão fazer as inscrições até o dia 10 de novembro no site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná.





Ministério Público do Paraná (MP-PR)





O Ministério Público do Paraná (MP-PR) está com oportunidades abertas para promotor substituto. Entre as exigências estão ter bacharelado em Direito e, pelo menos, três anos de experiência na atividade jurídica. A prova tem previsão de ser realizada no dia 5 de dezembro e os candidatos aprovados vão desfrutar de um salário de R$ 28.884,20.





Por: Carolina Glogovchan





