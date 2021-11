Chuvas voltam a Mato Grosso do Sul neste fim de semana

O predomínio de ar úmido e quente forma nuvens carregadas que provocam chuva moderada a forte em algumas áreas da região Centro-Oeste do País. Em Mato Grosso do Sul o final de semana promete ser de tempo instável.





A combinação de diversos fatores contribui para os dias de chuva. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) a formação de um sistema de baixa pressão no Paraguai, aliado à passagem de cavados, o aquecimento diurno aliado ao transporte de umidade, e ainda, a atuação de uma frente fria oceânica, vão favorecer o tempo instável.





A previsão do Cemtec indica que entre sexta-feira (05) e sábado (06) existe a probabilidade de chuvas e tempestades que podem vir acompanhadas de raios com rajadas de vento de até 60-70 km/h. Exceto na região leste, que nesta sexta-feira terá tempo firme.





No domingo (07) as instabilidades diminuem, mas as chuvas ainda podem ocorrer em forma de pancadas bem isoladas nas regiões centro-norte, sudoeste e pantaneira. Para a parte leste do Estado, a meteorologia indica chuvas com tempestades isoladas.





No sábado as temperaturas terão ligeira queda nas máximas nas regiões sul, sudoeste, pantaneira e central, que não devem registrar mais que 30°C. Nas demais áreas os termômetros podem registrar até 35°C. No domingo as máximas podem variar entre 25°C a 33°C.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec as condições de tempo e temperatura estimadas para esta sexta-feira em Mato Grosso do Sul.

Segundo previsão estendida do Cemtec, são esperados acumulados entre 30-90 mm até o dia 12 de novembro para grande parte do Estado. Neste final de semana os maiores volumes são esperados para sábado com acumulados entre 10-20 mm para alguns municípios.





Estimativa do Cemtec













Por: Mireli Obando