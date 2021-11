HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (9)

Áries - 21/03 a 20/04

Mude o papel profissional, encontre a vocação ou alavanque a carreira com um projeto ambicioso. O dia trará investimentos no seu futuro e novos planos na vida íntima. Fase de respostas existenciais e de decisões claras. Experimente um lifestyle diferente. Você poderá se afastar de um grupo e ingressar em outro. Bom momento para se associar e firmar alianças.





Touro - 21/04 a 2/05





Cuide da reputação e ganhe prestígio. Conexões de hoje abrirão portas. Bom momento para finalizar uma atividade acadêmica ou ação na justiça. Viagem favorecerá o amor. Construa relações de confiança e invista no seu futuro. A fase trará oportunidades de expansão profissional e estabilidade financeira. Treine a paciência nas relações e consolide a carreira.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Emoções fortes e cumplicidade no amor. Conte com apoio do par no equilíbrio da saúde e atividades cotidianas. Clima agitado no trabalho cobrará organização e planejamento. Controle a ansiedade com exercícios físicos. Rotina estressante com excesso de demandas será repensada. Programe uma viagem e garanta as férias. Prestígio na carreira. Poder em alta!



Câncer - 21/06 a 21/07





Pare e repense a vida. Transformações nos padrões emocionais e comportamento entrarão no menu do dia. Bom momento para iniciar uma relação amorosa, ou mudar a maneira de se relacionar e aprofundar vínculos. Novo projeto de trabalho terá tudo para decolar. Encare os desafios com determinação e paciência. Reta final para uma conquista pessoal importante.





Leão - 22/07 a 22/08





Retome uma atividade, resolva assuntos de família, da casa e encerre o passado. Cuidados de saúde e inovações no trabalho terão andamento positivo hoje. Fique de olho no futuro e renove estruturas. Foque nas metas de elevar padrões de conforto, investir no bem-estar, estabelecer uma rotina gostosa e ganhar mais liberdade. Hora de concretizar sonhos e ampliar relações.





Virgem - 23/08 a 22/09





Notícias de longe animarão o clima. Mensagens instigantes, conversas gostosas e planos de mudança intensificarão o amor. Tome a iniciativa numa relação especial. Resultados surpreenderão. Caminhos do coração abertos. Se estiver só, poderá se apaixonar e mudar seus conceitos. Estudos estarão aquecidos. Fature nas provas, ou pesquise cursos.



Libra - 23/09 a 22/10





Planos de moradia, transformação de velhos padrões e apoio à família estarão na ordem do dia. Organize as contas, planeje investimentos e encontre soluções práticas para por as finanças e a vida em ordem. Hora de exercer seus talentos e desenvolver novas habilidades. Se estiver de olho num curso no exterior ou formação on-line, você encontrará as condições necessárias.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Imprima mais emoção nas palavras e aprofunde o diálogo com pessoas importantes em sua vida. A passagem da Lua por Plutão trará maneira diferente de expressar os sentimentos e opiniões. Vênus em trânsito por sua área das comunicações também colaborará e facilitará acordos. Encare novos desafios e inicie um ciclo de conquistas e de maior realização pessoal.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Compra, venda e transações imobiliárias poderão se firmar hoje. Bom momento também para fazer acordos financeiros com a família, negociar dívidas e equilibrar o orçamento. Aproveite este período que antecede o aniversário para finalizar um longo ciclo e encerrar contratos insatisfatórios. Fase de autoconhecimento e força interior. Dê crédito aos sonhos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Sonhos ganharão nitidez. Emoções fortes e sintonia no amor poderão inspirar mudanças no projeto de vida. Novo ambiente social agitará o clima. Tudo aberto para iniciar relações, ingressar num grupo poderoso e atrair oportunidades de negócio. Resolva pendência financeira com uma amizade. Você poderá alterar investimentos e aumentar seus recursos.





Aquário - 21/01 a 19/02





O dia poderá ser confuso e sujeito a distrações. Um pouco de interiorização trará mais clareza dos caminhos a seguir. Sonhos reveladores despertarão sentimentos profundos. Decida o futuro e dê um passo maior na carreira. Bom momento para assumir novos desafios e expandir o projeto de vida. Assuntos do coração também merecerão atenção, resolva dúvidas.



Peixes - 20/02 a 20/03





Plano de viagem com amigos poderá se concretizar. Aceite um convite, será pegar ou largar. Bom momento para aprofundar amizades num ambiente diferente e criar uma rede acolhedora ao seu redor. Sucesso em apresentações públicas, provas e disputas. Você poderá vencer a concorrência, brilhar e ganhar prestígio. Vida social e atividades em grupo ficarão mais gostosas.





Por: ROSA DI MAULO