Terça-feira de sol intercalado com períodos de chuva em todo Estado

As condições de tempo instável se mantêm nesta terça-feira em todo Mato Grosso do Sul. O sol aparece intercalado com períodos de chuvas que podem vir acompanhadas de trovoadas.





O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aponta que o destaque será para as regiões norte e nordeste que podem ter os maiores acumulados de chuva.





A tendência é que ocorram pancadas de chuvas de moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento entre 30-65 km/h e eventual queda de granizo.

Sol aparece forte já nas primeiras horas desta manhã na Capital ©FRANCISCO BRITTO Na Capital do Estado, o sol aparece entre muitas nuvens e há possibilidade de chuva isolada a qualquer hora do dia.





No geral, são esperadas temperaturas mínimas de 19°C e máximas entre 30°C a 35°C no Estado. Os níveis de umidade relativa do ar podem variar entre 70-30%, sendo o menor índice na região leste.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec, as condições de tempo e temperatura estimados para a Capital e alguns municípios sul-mato-grossenses.









Por: Mireli Obando