HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (17)

Áries - 21/03 a 20/04

Firme uma associação e dê um passo maior na direção do futuro. O dia favorecerá mudanças na carreira. Você poderá sair de um grupo e entrar em outro, ou negociar uma proposta profissional atraente. Venda, compra e transações comerciais estarão aquecidas. Evite decisões precipitadas por ansiedade. Avalie detalhes de contratos. Qualidade das relações garantirão boas escolhas





Touro - 21/04 a 2/05





Escolhas e decisões de hoje sinalizam uma virada no projeto de vida. Bom momento para encerrar uma parceria e formalizar outra. Caminhos abertos também para viajar e investir em melhor qualidade de vida. Ganhe novos espaços nas redes sociais. Conexões com pessoas de outras localidades trarão oportunidades de trabalho. Consolide a carreira. Prestígio em alta!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Os sonhos falarão mais alto hoje. Diminua a velocidade e dê espaço aos sentimentos. A vida íntima ficará mais gostosa com confidências e atividades com o par. Um pouco de interiorização e relaxamento trarão bem-estar e calma para pensar nos próximos passos no trabalho. Medite, respire e faça uma coisa de cada vez, sem precipitações. Saúde em primeiro lugar.



Câncer - 21/06 a 21/07





Renove o ambiente social. Novas amizades entrarão no radar. Surpresas e imprevistos movimentarão a equipe e favorecerão sua posição. O dia trará ajustes de detalhes num projeto e nos planos pessoais. Amor com mais harmonia e prazeres diferentes. Aposte numa viagem a dois, programas culturais e trocas de melhor qualidade. Criatividade e poder em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Hábitos e rotina passarão por transformações. Amplie o diálogo com a família e chegue a bons acordos. O cotidiano ficará mais agradável com as decisões de hoje. Invista no seu futuro, inove a carreira e ganhe maior projeção profissional. O dia trará reestruturações e sucesso na carreira. Você poderá receber proposta inesperada que virá na direção dos sonhos. Brilhe nas redes!





Virgem - 23/08 a 22/09





Notícia de longe e surpresa gostosa no amor alegrarão o coração em meio à correria diária. Espere por aprovação num curso, trabalho ou concurso. Conexões internacionais estarão abertas e inspirarão novos planos. Espere por empatia e entendimento nas interações de hoje. Portas se abrirão na carreira e nos relacionamentos. Embarque em novas experiências!



Libra - 23/09 a 22/10





Privacidade, troca de confidências com a família, análise de investimentos e novos padrões marcarão o dia. Aproveite para planejar os próximos passos no trabalho e as mudanças que deseja no lifestyle. Encerre processos do passado e cultive a serenidade. A fase trará mais conforto e a construção de maior estabilidade no amor e nas finanças. Segurança nas relações.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Novidades, surpresas e palavras doces intensificarão o amor e inspirarão novos planos a dois. O dia trará decisões de vida e iniciativas nos relacionamentos. Assuntos de família e da casa também cobrarão atenção. Fase de reestruturações. Caminhos de maior realização estarão iluminados. Amadureça ideias e planeje novas ações com calma. Uma parceria poderá se firmar.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Saúde cobrará atenção. Diminua o estresse com espaços de relaxamento, meditação, terapia e mudanças na rotina. Uma proposta de trabalho poderá surpreender, avalie os pós e contras. Você poderá encerrar um contrato e firmar outro, hoje. Amplie as comunicações e fique de olho nas oportunidades. O dia favorecerá o crescimento financeiro. Concretize um sonho!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





O amor atingirá uma nova dimensão hoje. Espere por emoções fortes, muita criatividade e novos planos para a vida íntima. Reestruturações estarão na ordem do dia. Bom momento para mudar investimentos, renovar o ambiente social e conquistar novos espaços. Clima alegre e novidades atraentes intensificarão uma relação especial. Curta uma surpresa gostosa!





Aquário - 21/01 a 19/02





Mudanças na casa ou solicitações da família anunciam um dia acelerado, com excesso de demandas. O sucesso profissional continuará. Amplie a atuação e impulsione novos projetos. Decisões sobre a carreira e o futuro darão mais tranquilidade. Fase de novos desafios e conquistas. Espere por crescimento financeiro ou melhorias de contrato. Some forças no amor.



Peixes - 20/02 a 20/03





Acerte documentos, vença burocracias e conte com apoio de amizades ou da equipe para finalizar um processo ou assunto jurídico e encontrar as melhores soluções. O dia será positivo para formalizações. Uma viagem poderá ser decidida às pressas e alterar planos. Comunicações estarão aceleradas. Cheque informações e conte com poder de negociação. Prestígio em alta!