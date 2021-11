Mato Grosso do Sul tem previsão de mais chuva para esta quarta-feira (17)

Temperatura não passa dos 26 graus hoje em Campo Grande

Previsão do Inmet (Instinto Nacional de Meteorologia) para esta quarta-feira é de mais chuva em Campo Grande e no interior do Estado.

©FRANCISCO BRITTO

Campo Grande registra 21 graus neste início de manhã e a temperatura não passa dos 26 graus hoje. Aquidauana máxima de 29 graus nesta quarta.





Os termômetros podem chegar aos 26 graus em Corumbá e Porto Murtinho. Dourados tem máxima de 30 graus. Coxim, na região norte do Estado, tem máxima de 29 graus e Três Lagoas, ao leste, não passa dos 32 graus.





O Inmet emitiu dois alertas para chuva intensa no Estado. O mais perigoso deles aponta para possibilidade de ventos de até 100 km por hora na faixa sul, sudoeste ao norte do Estado.





Volume – Campo Grande registrou entre 23h de terça-feira e 5h desta quarta-feira volume de 60,6 milímetros de chuva. O índice ocorreu no bairro Santa Luzia, na região norte da Capital, segundo o meteorologista Natálio Abrão.





A região do bairro Carandá Bosque contou com chuva de 55,8 milímetros. Os maiores índices da Capital ocorreram também na bairro Santa Fé, com 55,8 milímetros, Jardim Panamá, com índice de 50,4 milímetros, Universitário, com volume de 35,6 milímetros, e na região do Aeroporto Internacional, com 20,2 milímetros.





Segundo o meteorologista a chuva é em decorrência de uma frente fria que atinge Mato Grosso do Sul e também o Estado de São Paulo.





Também há registro de chuva de 69 milímetros em Dois Irmãos do Buriti, de 61,8 milímetros em Rochedo, de 54,8 milímetros em Corguinho, de 44 milímetros em Ponta Porã, e de 21 milímetros em Maracaju e Bela Vista.





Veja abaixo o mapa elaborado pelo Cemtec com a previsão de tempo e temperatura para a capital e alguns municípios do interior do Estado:









Por Gabriel Neris