ALEMS| Projeto que aumenta número de veículos isentos de IPVA deve ser votado nesta quarta-feira (17)

Projetos serão analisados e votados durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

Os deputados devem votar nesta quarta-feira (17), durante sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), proposta do governo estadual que aumenta a quantidade de veículos isentos do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Além desse, estão pautados mais três projetos.





Previsto para ser votado em primeira discussão, o Projeto de Lei 319/2021 altera a Lei 1.810/1997 , que dispõe sobre os tributos de competência do Estado. A proposta amplia o número de veículos abrangidos pela isenção do IPVA. Atualmente, o imposto não incide sobre os veículos fabricados há mais de 20 anos. Com a nova redação, passam a ser isentos os veículos produzidos há mais de 15 anos.





De acordo com o governo, a proposta integra um conjunto de ações de Mato Grosso do Sul “voltadas à mitigação dos efeitos negativos decorrentes da pandemia da Covid-19 e que objetiva à preservação da renda e à retomada da economia”.





293/2021 e Além dessa proposição, estão previstos os Projetos de Lei 279/2021 302/2021 , todos pautados para serem votados em discussão única. A primeira proposta, de autoria do deputado Professor Rinaldo (PSDB) declara de utilidade pública estadual a Associação Missionária Assembleia de Deus (AMAD).





Os outros dois projetos são de autoria do deputado Jamilson Name (sem partido). O Projeto de Lei 293/2021 denomina Libério Ferreira Martins a ponte de concreto sobre o rio São Domingos, localizada na rodovia MS-245, em Água Clara. E a outra proposta denomina Dr. Olindo Inácio da Silva o prédio da 1ª Delegacia de Polícia Civil do município de Fátima do Sul.





Por: Osvaldo Júnior