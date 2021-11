EMPREGOS| Funsat começa a semana com 2.002 vagas em Campo Grande

As vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) começa a semana com 2.002 vagas de emprego em Campo Grande. A agência de emprego fica na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória, região central. As vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento.





As oportunidades são para engenheiro civil, guarda-vidas, acabador de mármore e granito, açougueiro, açougueiro classificador, apontador de obras, aplicador de serigrafia, apontador de obras, armador de ferragens na construção civil arrumadeira de hotel, atendente de balcão, atendente de lojas, atendente de mesa, auxiliar administrativo, auxiliar de armazenamento, auxiliar de cobrança.





Também há ofertas para candidatos com deficiência nas funções de apontador de obras, assistente de estúdio, assistente de vendas, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, operador de telemarketing ativo e receptivo, operador de vendas e vigilante.









Por Viviane Oliveira





***