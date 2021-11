Partido disse que irá definir nova data para que filiados possam votar

Instabilidade em aplicativo adia votação das prévias do PSDB ©DIVULGAÇÃO

Falhas no aplicativo de votação aos filiados do PSDB provocaram o adiamento da eleição das prévias presidenciais do partido, promovida neste domingo.





Querem disputar a eleição presidencial pela sigla, ano que vem, os governadores João Dória (São Paulo), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus (AM).





Em nota, o partido informou que "definirá nova data para reabertura do processo de votação para que todos os filiados que não puderam votar neste domingo possam, com tranquilidade e segurança, registrar o seu voto e concluir a escolha do nosso candidato às eleições presidenciais de 2022".





O comando dos tucanos, em Brasília, debate o assunto ainda na noite domingo. O PSDB investiga até se a instabilidade no aplicativo tenha sido causada por interferência de hacker.





Dória e Eduardo Leite têm mais chances de vitória. A maioria dos tucanos de Mato Grosso do Sul, com mandato, apoia o governador gaúcho.





Grupo de MS, capitaneado pelo governador Reinaldo Azambuja, foi à Brasília e lá votou. Antes de seguirem, a chefia estadual do PSDB e Azambuja já tinham anunciado a preferência pelo nome de Leite.





O PSDB tem 1,3 milhão de filiados, dos quais 39,7 mil estavam aptos à escolha do candidato à presidência pelo partido.





De acordo com PSDB nacional, entre os tucanos com mandatos, podem votar 937 prefeitos e vice-prefeitos; 4.444 vereadores, deputados estaduais e distritais; 46 governadores, vices, presidentes e ex-presidentes do partido, senadores e deputados vereadores.





Também segundo o partido, os votos que foram recebidos pelo aplicativos serão preservados.





VEJA A NOTA DO PSDB





O PSDB concluiu, às 18h deste domingo, o processo de votação em urna eletrônica para a escolha do candidato do partido à presidência da República. O processo de votação em aplicativo encontra-se pausado em razão de questões de infraestrutura técnica, que não comportou a demanda dos votantes das prévias.





Os votos registrados neste domingo estão preservados e o PSDB está definindo, junto com os candidatos, em que momento o processo será retomado.





O PSDB definirá nova data para reabertura do processo de votação para que todos os filiados que não puderam votar neste domingo possam, com tranquilidade e segurança, registrar o seu voto e concluir a escolha do nosso candidato às eleições presidenciais de 2022.





Os votos recebidos tanto pelo aplicativo quanto por meio das urnas eletrônicas ao longo deste domingo serão totalizados ao final do processo de votação.





A integridade e a segurança do sistema estão totalmente preservadas.





Todos os votos registrados desde a abertura da votação neste domingo estão válidos e serão computados.









Fonte: CE

Por: Celso Bejarano





