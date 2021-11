DOURADOS| Alan Guedes apresenta projeto do Fonplata ao Governo do Estado

Em Campo Grande, o prefeito apresentou ao governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel o programa para captação de recursos junto ao Fonplata

©Chico Ribeiro

O prefeito de Dourados, Alan Guedes, cumpre agenda nesta quinta-feira (18) em Campo Grande, onde apresentou ao governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel, o programa de Investimentos de Dourados junto ao Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata) aprovado pela Cofiex (Comissão de Financiamentos Externos), do Ministério da Economia. Por meio do projeto serão destinados U$ 50 milhões de investimentos, sendo U$ 40 milhões oriundos do fundo e U$ 10 milhões de contrapartida do município.





O projeto de infraestrutura que promete transformar Dourados está mais próximo de ser viabilizado. Reinaldo Azambuja e Eduardo Riedel manifestaram o interesse em apoiar a iniciativa. “Ficamos impressionados com todas as propostas, os projetos. São mais de 30 frentes de trabalho que o Município vai receber e que mudam completamente o DNA da cidade. É importante a gente ter esse tipo de iniciativa. São US$ 50 milhões de recursos financiados e US$ 10 milhões de recursos próprios. O Governo do Estado vai ser parceiro de Dourados nesse processo todo, entendendo que Dourados vai passar por uma transformação nos próximos anos com o que foi proposto pela prefeitura. O Governo do Estado vai ser sempre parceiro de iniciativas como essa porque vai colocar Dourados em outro patamar”, disse Eduardo Riedel.





Guedes ressaltou que o Governo do Estado já é parceiro do Município com investimentos importantes na área de infraestrutura. Nos últimos sete anos, os recursos aplicados no setor em Dourados, principalmente em avenidas e vias públicas, ultrapassam R$ 1 bilhão. “É inegável o trabalho que o Governo do Estado tem feito nos últimos anos em Dourados no apoio à infraestrutura urbana. Por outro lado, também é inegável a necessidade de investimento de ordem própria. Eu e o secretário Sartori [Henrique Sartori, municipal de Governo] viemos apresentar ao secretário e ao governador Reinaldo o programa de desenvolvimento de Dourados que prevê nos próximos seis anos investimentos na ordem de R$ 280 milhões. Serão US$ 40 milhões de financiamento e US$ 10 milhões de contrapartida”, explicou o prefeito.





Ainda segundo ele, as obras vão requalificar vias, transformar a mobilidade da cidade, melhorar os prédios públicos de atendimento ao cidadão, fomentar a cultura, o esporte, o turismo e dar mais dignidade aos povos indígenas. As propostas do programa estão divididas em investimentos nas áreas de Saneamento Urbano, Meio Ambiente, Mobilidade e Desenvolvimento.





O Fonplata é um Banco Multilateral de Desenvolvimento formado por Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai com a missão de apoiar a integração dos países-membros para consolidar um desenvolvimento harmônico e inclusivo, mediante operações de crédito e recursos não reembolsáveis do setor público.Também participaram da reunião o secretário-adjunto Pedro Caravina (Seinfra) e o secretário municipal Henrique Sartori (Segov).





ASSECOM