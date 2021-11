CAPITAL| Nesta sexta-feira, 3ª dose está disponível para quem tem 45 anos ou mais

A Seleta funcionará das 12h às 16h45 e os postos de saúde da Capital das 13h às 16h45

Com doses disponíveis para o reforço de quem tem 45 anos ou mais e recebeu a 2ª aplicação até o dia 19 de julho, a vacinação contra a covid-19 vai das 12h às 22h nesta sexta-feira (18).





De acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), a Seleta funcionará das 12h às 16h45 e os postos de saúde da Capital das 13h às 16h45. Quem optar pelo drive-thru Albano Franco tem entre 12h30 e 22h para se vacinar. O drive da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) funciona até às 21h45.





Além das pessoas com 45 anos ou mais, a 3ª dose também está disponível para trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais e que receberam a 2ª aplicação até 19 de julho e também pessoas com alto grau de imunossupressão e que tenham tomado a dose 2 há pelo menos 28 dias.





A segunda dose poderá ser aplicada em quem tomou a primeira da Astrazeneca até 19 de setembro, da Coronavac até 29 de outubro e da Pfzer até 30 de outubro. A primeira dose também está disponível para pessoas a partir dos 12 anos de idade.





Por Anahi Zurutuza