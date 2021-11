Senador Nelsinho Trad viabiliza restauração da BR-267

Ministério da Infraestrutura publica licitação da obra de Porto Murtinho a Caracol, o que vai contribuir para Rota Bioceânica

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) viabilizou mais uma etapa para conclusão do Projeto da Rota Bioceânica. O Ministério da Infraestrutura publicou nesta quinta-feira a licitação da obra de restauração da BR-267, de Porto Murtinho (km 577) ao município de Caracol, em Mato Grosso do Sul.





No ano passado, o senador Nelsinho Trad solicitou ao ministro Tarcísio Gomes de Freitas apoio nesse processo. “A gente tem como prioridade no nosso mandato a Rota Bioceânica, essa rodovia é fundamental para poder encaixar na Rota todo o desenvolvimento que a região precisa ter. Esse projeto está caminhando”, disse o senador Nelsinho Trad.





De acordo com o Diário Oficial da União, o aviso de licitação prevê a elaboração dos Projetos Básicos e Executivos de Engenharia e Execução das Obras de Restauração do Pavimento com Adequação de Capacidade na BR-267/MS; Trecho: divisão de São Paulo com Mato Grosso do Sul, no início da travessia Rio Paraná; fronteira do Brasil com o Paraguai, no município de Porto Murtinho.





Há na descrição, o subtrecho: MS-472 (para Bela Vista), acesso a Porto Murtinho; Segmento: Km 577,00 ao Km 678,10; Extensão: 101,10 km - Lote 04. Os interessados deverão entregar propostas a partir de hoje pelo site www.gov.br/compras/pt-br/





Abertura das propostas será em 10 de dezembro, às 10h00 no site www.gov.br/compras/pt-br/





