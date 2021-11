DOIS IRMÃOS DO BURITI| Município comemora 34° aniversário de emancipação neste sábado (13)

Segundo o IBGE, a população estimada do município é de 11.467 habitantes

Distante 83 quilômetros de Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti comemora seus 34 anos de emancipação político-administrativa neste sábado (13). Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população estimada da cidade é de 11.467 habitantes.





Emancipado em novembro de 1987, o município foi criado pela Lei n° 775, pelo então governador Marcelo Miranda Soares, durante um projeto de Reforma Agrária desenvolvido pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), que juntou acampados de vários municípios na então Fazenda Santo Inácio, hoje, Assentamento Marcos Freire.





Em comemoração, a Federação de Motociclismo de Mato Grosso do Sul realizara a 2ª etapa do Estadual de Velocross na cidade. Com mais de 100 pilotos de várias cidades do país, o evento será na Pista de Dois Irmãos do Buriti e tem entrada gratuita.





Quem quiser competir, pode se inscrever na secretaria de provas hoje, às 9h da manhã. No domingo, as atividades começam a partir das 10h, com a largada oficial do campeonato. Os pilotos terão uma área de camping à disposição e o público contará com arquibancada e praça de alimentação.





Por Mariely Barros