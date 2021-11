CAPITAL| Confira o que abre e fecha no feriado da Proclamação da República

Saiba como será o funcionamento de órgãos públicos, unidades de saúde, polícia e comércio

Comércio no Centro deve abrir normalmente, de olho nas vendas de fim de ano

A comemoração nacional da Proclamação da República deste ano será na próxima segunda-feira e irá permitir três dias de folga para muitos trabalhadores. Para não 'dar com a cara na porta', veja como fica o funcionamento de serviços e órgãos públicos em Campo Grande.





Órgãos públicos





Com exceção de serviços considerados essenciais como saúde, segurança e coleta de lixo, os serviços públicos não devem funcionar por se tratar de feriado nacional.





Saúde





As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e UBSFs (Unidades Básicas de Saúde da Família) devem fechar em Campo Grande. Apenas as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRSs (Centros Regionais de Saúde) funcionam normalmente e ficam abertos 24 horas.





Campo Grande possui quatro CRSs, localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes e Nova Bahia. Há seis UPAs nos bairros, localizadas no Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica.





Comércio





No sábado, o comércio funciona normalmente. No domingo, a maioria das lojas do Centro não costuma abrir e este fim de semana deve seguir a rotina normal.





Já na segunda-feira, a convenção dos trabalhadores no comércio de Campo Grande permite o funcionamento no feriado da Proclamação da República. Para isso, basta que o empregador tenha informado a intenção ao sindicato e cumpra algumas exigências como o pagamento de 7% do piso salarial do comércio ao trabalhador ao fim do expediente e folga compensatória.





Até o momento, 90% concordaram em abrir. O total de adesão será divulgado até o final desta sexta-feira.





Supermercados





Os supermercados também devem abrir as portas no feriadão em Campo Grande. De acordo com a Amas (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados), os estabelecimentos atendem normalmente.





Shoppings





Shopping Campo Grande





Sábado (13): normal das 10h às 22h

Domingo (14): lojas das 12h às 20h e restaurantes das 10h às 21h

Segunda (15): lojas, quiosques, alimentação e lazer abertos das 10h às 22h





Shopping Bosque dos Ipês





Sábado (13): normal das 10h às 22h

Domingo (14): lojas e quiosques 12h às 20h / alimentação das 10h às 21h

Segunda (15): lojas, quiosques, alimentação e lazer abertos das 10h às 22h (Detran e Fácil não abrem)





Shopping Norte Sul Plaza





Sábado (13): normal das 10h às 22h

Domingo (14): lojas menores das 12h às 20h / alimentação e âncoras das 11h às 21h

Segunda (15): lojas, quiosques, alimentação e lazer abertos das 10h às 22h





Shopping Pátio Central





Sábado (13): normal das 8h às 20h

Domingo (14): não abre

Segunda (15): funciona das 9h às 17h - haverá Happy Our com o artista Gustavo Vargas e desconto no preço do estacionamento.





Correios





Por ser feriado nacional, os serviços não funcionarão na segunda-feira (15).





Bancos





Conforme a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), os bancos não abrem no feriado da Proclamação da República. O atendimento volta normalmente a partir de terça-feira (16).





Ônibus





Os ônibus devem continuar circulando nas ruas de Campo Grande, mas em ritmo de feriado, ou seja, com frota reduzida. Confira os horários dos ônibus aqui





Delegacias





As delegacias que atendem plantão vão funcionar normalmente.





Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro





Padre João Crippa, 1581 – Centro (3312-5700)





Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol





Rua Soldado-Polícia Militar Reinaldo de Andrade, 167 – Tiradentes (3318-9000)





Delegacia da Mulher (Casa da Mulher Brasileira)





Rua Brasília, Lote A, Quadra 2, s/n – Jardim Imã (3304-7575)





Hemosul





As unidades de atendimento do Hemosul funcionam normalmente nesta sexta-feira (12) em todo Estado. No sábado (13) o Hemosul Coordenador da Capital e o de Três Lagoas abrirão das 7h às 12h. Na segunda-feira (15) todas as unidades estarão fechadas, e voltam a funcionar normalmente na terça-feira (16).





Detran





As agências do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em todo Estado estarão fechadas no feriado, e o atendimento será retomado na terça-feira (16).





Fácil





Nas quatro unidades do Fácil na Capital: Fácil Guaicurus, Fácil General Osório, Fácil Aero Rancho e Fácil Bosque dos Ipês, não haverá expediente no feriado e os atendimentos serão retomados na terça-feira (16).





Boletos a vencer





O que fazer quando o feriado cai em dia de semana e justo no dia que as contas irão vencer? Não se preocupe! É possível antecipá-las, ou efetuar o pagamento no próximo dia útil sem acréscimo de multas ou juros. Esse direito é garantido pelo artigo 1º da Lei 7089/83 para boletos e faturas como cartão de crédito, carnês, serviços públicos (água, energia, telefone) e empréstimos.





A regra também vale para contas de estabelecimentos que abrem aos finais de semana, como lojas de departamentos. Ou seja, se o seu boleto vencer na próxima segunda-feira (15), feriado de Proclamação da República, será possível efetuar ou agendar o pagamento para terça-feira (16) sem nenhum prejuízo.





Por: Gabriel Maymone