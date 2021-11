HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (13)

Áries - 21/03 a 20/04

Sensibilidade amplificada, fantasias e troca de confidências intensificarão o amor. Aproveite o sábado para curtir as delícias da intimidade, criar planos a dois e visualizar o futuro. Sintonia com a espiritualidade trará revelações. Na dúvida, siga a intuição, que estará forte hoje. Bom também para ceder à preguiça e relaxar num lugar bonito, perto da natureza. Mudanças à vista!





Touro - 21/04 a 2/05





Viagem com amigos ou atividades ao ar livre, carinho e empatia anunciam um sábado especial. Aumente a confiança nos relacionamentos e comece nova fase no amor. Se estiver só, um romance começará como amizade e ganhará intimidade aos poucos. No casamento, aprofunde o diálogo e renove os sentimentos. Hora de se reinventar e ampliar a rede de influências.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Projeção na carreira, sucesso no trabalho e mudanças na rotina sinalizam um futuro atraente. Faça planos, visualize onde quer chegar e fique de olho numa oportunidade que chegará de longe. O sábado trará soluções práticas e concretização de um sonho. Troque confidências com o par e aposte nos planos de expansão. Fé, horizontes mais amplos e novas atividades à vista!



Câncer - 21/06 a 21/07





Aceite um convite de longe, ou decida uma viagem. As interações de hoje alegrarão o coração e alargarão os horizontes. Aproveite o sábado para fortalecer vínculos importantes em sua vida e dar espaço à sua criatividade. Trocas carinhosas nos relacionamentos farão toda a diferença. Aprofunde amizades, inicie relações e aumente as chances para o amor. Casamento em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Defina mudanças, troque confidências com a família e finalize pendências. O sábado trará iniciativas nas relações e transformação dos velhos padrões. O cotidiano ficará mais agradável com a retomada de uma atividade e concretização de planos. Reestruturações continuarão em andamento. Encontre soluções práticas e simplifique tarefas. Novos projetos para a vida íntima.





Virgem - 23/08 a 22/09





Conversas carinhosas e instigantes intensificarão o amor. O sábado será de muitas emoções e surpresas gostosas. Amplie o diálogo com os filhos, ou com alguém de longe. As comunicações estarão aceleradas. Decisões sobre um curso ou proposta de trabalho também favorecerão a vida íntima. Encurte distâncias numa relação especial com videochamada. Amor em alta!



Libra - 23/09 a 22/10





Conquistas, vitórias e decisões de vida marcarão esta fase. Aproveite a dose maior de coragem, com a passagem de Marte por seu signo, para tomar iniciativas e começar projetos e revelar seus talentos. Viagem favorecerá o amor. Bom também para enriquecer a bagagem cultural e investir no seu desenvolvimento. Mantenha a calma nos investimentos e nas relações.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Crie projetos, curta momentos carinhosos com os filhos, ou par, e comece novo ciclo de vida. Este sábado reserva momentos mágicos e observações profundas sobre a vida e seus mistérios. Alimente o coração com amor e a alma com esperanças. Forte empatia, sentimentos generosos e palavras de incentivo marcarão as interações de hoje. Encurte distâncias nas relações.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Viaje em lembranças gostosas e curta um sábado relaxante e carinhoso ao lado da família, ou de quem você ama. Faça um balanço dos últimos tempos e encerre um longo ciclo. Esta fase que antecede seu aniversário trará autoconhecimento e expansão da consciência. Um velho sonho poderá se realizar. Resgate a origem, fortaleça raízes e valorize sua história de vida.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Histórias comoventes e inspiradoras, conversas carregadas de emoção e empatia nos encontros de hoje darão sabor especial a este sábado. Circule por ambientes diferentes, mude o caminho e descubra lugares interessantes. Amigos darão dicas culturais e gastronômicas para você curtir experiências diferentes. Amor com mais entusiasmo, sintonia e companheirismo.





Aquário - 21/01 a 19/02





Notícias animadoras na área financeira. Negócios estarão aquecidos neste sábado, que também trará perspectivas mais amplas na carreira e panorama otimista para o futuro. Impulsione um empreendimento, decida rumos e espere por conquista profissional relevante. Bom também para antecipar compras de fim de ano e planejar investimentos. Amor com fantasias e novidades.



Peixes - 20/02 a 20/03





Renove conceitos, aprenda algo novo e expanda sua rede de influências. O sábado trará momentos surpreendentes numa viagem ou atividade em grupo. Sintonia com amizades especiais e novas relações animarão o clima. Descubra lugares exóticos. Lua e Netuno em seu signo amplificarão a sensibilidade e intuição. Faça escolhas sábias e cuide da sua energia.





Por: ROSA DI MAULO